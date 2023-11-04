TV yayın akışı 4 Kasım 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 4 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Kasım 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
02:20 Aldatmak
04:30 Cennetin Gözyaşları
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)
22:30 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)
00:45 Ay Meteoru (Yabancı Sinema)
02:15 Ay Meteoru (Yabancı Sinema)
03:45 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
14:00 Hudutsuz Sevda
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
23:45 Kirli Sepeti
02:30 Şahane Hayatım
04:45 Aşk Yeniden
05:15 Yaz Şarkısı
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:00 Yerli Dizi Tekrar
13:15 Sakla Beni
16:15 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Oynat Bakalım
18:00 Kral Şakir: Cumburlop (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Sinema
04:30 Tuzak
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Beni Böyle Sev
07:40 Lingo
11:40 3'Te 3
13:00 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Benim Güzel Ailem
04:10 3'Te 3
05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:00 Kapanış