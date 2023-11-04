TV yayın akışı 4 Kasım 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 4 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Kasım 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

4 KASIM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

02:20 Aldatmak

04:30 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)

22:30 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)

00:45 Ay Meteoru (Yabancı Sinema)

02:15 Ay Meteoru (Yabancı Sinema)

03:45 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Adım Farah

14:00 Hudutsuz Sevda

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

23:45 Kirli Sepeti

02:30 Şahane Hayatım

04:45 Aşk Yeniden

05:15 Yaz Şarkısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:00 Yerli Dizi Tekrar

13:15 Sakla Beni

16:15 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Oynat Bakalım

18:00 Kral Şakir: Cumburlop (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Sinema

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Beni Böyle Sev

07:40 Lingo

11:40 3'Te 3

13:00 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Benim Güzel Ailem

04:10 3'Te 3

05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:00 Kapanış





