Vücut ölçüleri nedeniyle yıllarca kendisini gizledi! Şimdi ise herkes onu takip ediyor

Heather Johnson, bacaklarında ve kollarında anormal derecede yağ birikmesine neden olan lipedama hastalığından muzdarip. Fazla kilo problemin yanı sıra son derece ağrılı olan bu hastalık Johnson’un hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Amerika’da yaşayan ve dört çocuk annesi olan Johnson, 6 yaşından beri katı diyetler uyguladığını açıkladı. 31 yaşındayken tüp mide ameliyatı geçiren Johnson, artık sosyal medyada tanınan ve sevilen bir isim haline geldi.

SOSYAL MEDYADAN FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Doktorların ‘Kilo vermezsen öleceksin’ demesi üzerine mide ameliyatı olduğunu söyleyen Johnson, Instagram sayesinde hastalığı hakkında bilgi sahibi oldu. Johnson, “Vücudumun farklı olduğu düşüncesiyle deli olmadığımı anlamak beni mutlu etti. Bunu fark ettiğimde kendimi kucaklamaya karar verdim ve eğer ben kendimi sevmezsem başka kimse sevmeyecek” dedi.

Johnson, yaklaşık 509 bin takipçisine beden olumlaması hakkında bilgiler veriyor. Sık sık fotoğraflarını paylaşan Johnson, takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldığını da ekledi.



