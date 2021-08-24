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Vücut ölçüleri nedeniyle yıllarca kendisini gizledi! Şimdi ise herkes onu takip ediyor

24.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 yaşındaki Heather Johnson, lipedema adı verilen bir hastalık nedeniyle yıllarca fazla kilolarıyla mücadele etti. Özellikle okulda yaşıtlarının fazla kilolarıyla dalga geçtiğini ifade eden Johnson, hastalığının teşhis konulmadan önce katı diyetler uyguladı ve kilolarını gizlemek için uğraştı. Şimdi ise vücut ölçüleri ve hastalığıyla barışan Heather Johnson, aranılan bir model haline geldi.

Vücut ölçüleri nedeniyle yıllarca kendisini gizledi! Şimdi ise herkes onu takip ediyor

Heather Johnson, bacaklarında ve kollarında anormal derecede yağ birikmesine neden olan lipedama hastalığından muzdarip. Fazla kilo problemin yanı sıra son derece ağrılı olan bu hastalık Johnson’un hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Amerika’da yaşayan ve dört çocuk annesi olan Johnson, 6 yaşından beri katı diyetler uyguladığını açıkladı. 31 yaşındayken tüp mide ameliyatı geçiren Johnson, artık sosyal medyada tanınan ve sevilen bir isim haline geldi.

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SOSYAL MEDYADAN FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYOR

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Doktorların ‘Kilo vermezsen öleceksin’ demesi üzerine mide ameliyatı olduğunu söyleyen Johnson, Instagram sayesinde hastalığı hakkında bilgi sahibi oldu. Johnson, “Vücudumun farklı olduğu düşüncesiyle deli olmadığımı anlamak beni mutlu etti. Bunu fark ettiğimde kendimi kucaklamaya karar verdim ve eğer ben kendimi sevmezsem başka kimse sevmeyecek” dedi.

kapak model

Johnson, yaklaşık 509 bin takipçisine beden olumlaması hakkında bilgiler veriyor. Sık sık fotoğraflarını paylaşan Johnson, takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldığını da ekledi.

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sosyal medya Model Instagram
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