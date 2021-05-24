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23 yaşındaki Mahonagy Geter, sosyal medyadan gelen eleştirilere rağmen hayallerinin peşinden koşuyor

Seray Üstün Seray Üstün
24.05.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğuştan lenfödem hastalığı ile doğan 23 yaşındaki Mahonagy Geter, sosyal medyadan kendinen yönelik olarak “deforme olmuş insan” eleştirisine sert cevap verdi. Bacağının kesilmesini reddeden Geter, hastalığıyla mücadele ederken model olma yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu anlattı. Geter’in bu tavrı birçok kişiye ilham oldu ve takdirle karşılandı.

23 yaşındaki Mahonagy Geter, sosyal medyadan gelen eleştirilere rağmen hayallerinin peşinden koşuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Mahonagy Geter, lenfödem hastalığıyla dünyaya geldi. Uzun süreli olan bu hastalık fazla sıvının vücudun yumuşak dokusunda toplanmasına neden oluyor. Geter’in de hastalık nedeniyle sıvı sol bacağında toplandı ve şişmeye başladı. Bu şişkinlik sonrasında ise sol bacağı 45 kiloya kadar ulaştı.

Doktorların bacağını kesmesini reddeden Geter, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Çocukluğundan beri en büyük hayali model olmak olan Geter, bacağının görünümü nedeniyle sosyal medya üzerinden nefret mesajları aldığını söyledi. Mesajlarda kendisine "deforme olmuş insan" denildiğini ve bacağının kesilmesi gerektiğinin söylendiğini anlattı.

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Sosyal medyada görünür olmaktan, hastalığıyla birlikte model olarak bir kariyer sürdürmekten vazgeçmeyen Geter, “Cahil yorumlardan payımı aldım. Bir kişi bacağımın domuz pastırması gibi göründüğünü söyledi ve okuldaki bir kız bana deforme olmuş insan dedi. Bu acımasız insanların üstesinden gelmek çok zor oldu ama başka seçeneğim yoktu” dedi.

Şu anda bacağı için herhangi bir tedavi olmadığını söyleyen Geter, yalnızca fizyoterapi ve lenfatik drenaj masajı ile bacağındaki şişliğin hafifletilebildiğini anlattı. Geter, "Kabul etmeyi ve kendimi takdir etmeyi öğrendim. Başka insanlara da farklılıklarını kutlamaları için ilham vermek istiyorum. Artık hem iç hem de dış güzelliğe sahip olduğuma inanıyorum. Bedenimin yapabilecekleriyle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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