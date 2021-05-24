23 yaşındaki Mahonagy Geter, sosyal medyadan gelen eleştirilere rağmen hayallerinin peşinden koşuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Mahonagy Geter, lenfödem hastalığıyla dünyaya geldi. Uzun süreli olan bu hastalık fazla sıvının vücudun yumuşak dokusunda toplanmasına neden oluyor. Geter’in de hastalık nedeniyle sıvı sol bacağında toplandı ve şişmeye başladı. Bu şişkinlik sonrasında ise sol bacağı 45 kiloya kadar ulaştı.

Doktorların bacağını kesmesini reddeden Geter, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Çocukluğundan beri en büyük hayali model olmak olan Geter, bacağının görünümü nedeniyle sosyal medya üzerinden nefret mesajları aldığını söyledi. Mesajlarda kendisine "deforme olmuş insan" denildiğini ve bacağının kesilmesi gerektiğinin söylendiğini anlattı.

Sosyal medyada görünür olmaktan, hastalığıyla birlikte model olarak bir kariyer sürdürmekten vazgeçmeyen Geter, “Cahil yorumlardan payımı aldım. Bir kişi bacağımın domuz pastırması gibi göründüğünü söyledi ve okuldaki bir kız bana deforme olmuş insan dedi. Bu acımasız insanların üstesinden gelmek çok zor oldu ama başka seçeneğim yoktu” dedi.