Vücut pozitifliğini savunan Breeahn Carter, photoshopla mücadele etmek için en doğal halini paylaştı

Batı Avustralya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Breeahn Carter, son dönemde artan photoshop ve filtre uygulamalarına adeta meydan okudu. İki çocuk annesi genç kadın vücudundaki bütün kıvrımları ve hatları sevdiğinden söz ederek takipçilerine en doğal hallerini sundu. Hızla artan photoshop uygulamalarından rahatsızlık duyduğunu belirten Carter, “Cilt dokusu, kıvrımlar, saç rengi hatta tüm vücudun kusursuz olması gerektiğine yönlendirildik” dedi. Takipçilerine ilham olmak istediğini vurgulayan Carter, iç çamaşırı ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU OLDU

Paylaşımlarından sonra takipçilerinin olumlu yorumlar yaptığını ifade eden Carter, “Sosyal medyada kitleleri mutlu etmek için fotoğraflarını düzenleyen büyük bir kitle gördüm. Bu beni gerçekten üzdün. Daha gidecek çok yolumuz var” diye konuştu.

Carter'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ses getirdi. Binlerce beğeni alan gönderinin ardından Carter'in takipçileri de doğal hallerini paylaşmaya başladı.



