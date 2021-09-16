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Dünya bu çifti konuşuyor! 12. çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar

16.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Steve Martin ve Kate Baker’in başrollerini paylaştığı ‘Cheaper by the Dozen’ filmini denk gelmişsinizdir. Bu filmi çok beğendiklerini ve her zaman kalabalık bir aileye sahip olmak istediklerini belirten Courtnet ve Chris Rogers çifti, 12. çocuklarının doğumu için gün sayıyor. İlginç ailenin hayatı ise sosyal medyada görenlerin merakını uyandırdı.

Dünya bu çifti konuşuyor! 12. çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar

37 yaşındaki ev hanımı Courtney ve 33 yaşındaki kilise papazı kocası Chris, aile hayatıyla herkesin ilgisini çekiyor. En büyüğü 11 yaşında olan çocuklarının bakımıyla ilgilenen Courtney, yeni bebeklerinin doğumu için sabırsızlandığını dile getirdi. Bütün çocuklarının adının ‘C’ harfi ile başlamasına özen gösteren çift, sırasıyla Clint, Clay, Cade, Callie, Cash, Colt, Case, Calena, Caydie, Coralee ve Caris olarak seçti. 2022 yılının Mart ayında çocukları doğacak olan çiftin bebeklerinin ismi ve cinsiyeti henüz kesinleşmedi.

“15 KİŞİLİK BİR MİNİBÜSÜMÜZ VAR”

çocuklar

Evlendiklerinde 24 yaşında olduğunu belirten Courtney, ilk doğumunda düşük yaptığını dile getirdi. Bu düşüğün sonrasında ise 26 yaşında ilk çocuklarını kucaklarına aldıklarını belirtti. Büyük bir aileye sahip olmanın mutluluk vereceği olduğundan söz eden Courtney domuz, koyun, köpek ve tavuklarla birlikte 140 hayvanıyla 12 dönümlük bir arazide yaşıyor. Çift bir geziye çıkmak istediklerinde ise 15 kişilik bir minibüsü kullanıyor.

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