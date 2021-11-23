Avustralyalı komedyen Celeste Barber, model Gabrielle Epstein'in bikinili pozunu taklit etti! Ünlü isimlerden övgü yağdı

39 yaşındaki komedyen Celeste Barber, ünlülerin fotoğraf ve videolarına yaptığı komik uyarlamalar sayesinde tanınıyor. Tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği Barber, son paylaşımında aynanın önünde giyinen model Gabrielle Epstein’den ilham aldı. Siyah bikinisi ile poz veren Gabrielle Epstein sosyal medya hesabından oldukça eğlenceli bir paylaşım yaptı. Siyah bikinisinin içine sığmaya çalıştığı anları anlatan bir video paylaşan Barber, gönderisine “Mücadele devam ediyor” notunu ekledi.

ÜNLÜ İSİMLER TEŞEKKÜR ETTİ

Celeste Barber’in sosyal medyada oluşan kusursuz güzellik algısını yıkmak için yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşan Barber’in videosuna Drew Barrymore ve Sharon Stone gibi ünlü isimler yorum yaptı.



