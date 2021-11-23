Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Avustralyalı komedyen Celeste Barber, model Gabrielle Epstein'in bikinili pozunu taklit etti! Ünlü isimlerden övgü yağdı

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, model Gabrielle Epstein'in bikinili pozunu taklit etti! Ünlü isimlerden övgü yağdı

23.11.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca takipçiye ulaşan sosyal medya hesabında ünlü isimleri taklit ettiği parodileriyle fenomen olmayı başaran Barber, son olarak dünyaca ünlü model Gabrielle Epstein’i ti’ye aldı. Siyah bikinili pozunu kendisine göre yeniden uyarlayan Barber’in paylaşımına Drew Barrymore ve Sharon Stone gibi ünlü isimler övgü dolu yorumlar yaptı.

Avustralyalı komedyen Celeste Barber, model Gabrielle Epstein'in bikinili pozunu taklit etti! Ünlü isimlerden övgü yağdı

39 yaşındaki komedyen Celeste Barber, ünlülerin fotoğraf ve videolarına yaptığı komik uyarlamalar sayesinde tanınıyor. Tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği Barber, son paylaşımında aynanın önünde giyinen model Gabrielle Epstein’den ilham aldı. Siyah bikinisi ile poz veren Gabrielle Epstein sosyal medya hesabından oldukça eğlenceli bir paylaşım yaptı. Siyah bikinisinin içine sığmaya çalıştığı anları anlatan bir video paylaşan Barber, gönderisine “Mücadele devam ediyor” notunu ekledi.

Celeste Barber yine beklenmeyeni yaptı! Kim Kardashian’ı diline doladıCeleste Barber yine beklenmeyeni yaptı! Kim Kardashian’ı diline doladı

ÜNLÜ İSİMLER TEŞEKKÜR ETTİ

Celeste Barber’in sosyal medyada oluşan kusursuz güzellik algısını yıkmak için yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşan Barber’in videosuna Drew Barrymore ve Sharon Stone gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Ortalık alev aldı! Avustralyalı itfaiyecilere 2022 takviminde hayvanlar eşlik ettiOrtalık alev aldı! Avustralyalı itfaiyecilere 2022 takviminde hayvanlar eşlik etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

Görenler tanıyamadı! Dövmesiz halini paylaşınca...

Görenler tanıyamadı! Dövmesiz halini paylaşınca...

İhanetini öğrenmek için öyle şeyler yaptı ki...

İhanetini öğrenmek için öyle şeyler yaptı ki...

Uzaylı gibi görünmek istedi! Sağlıklı iki parmağını kestirdi

Uzaylı gibi görünmek istedi! Sağlıklı iki parmağını kestirdi

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Yüzünü bile göstermiyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.