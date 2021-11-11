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Ortalık alev aldı! Avustralyalı itfaiyecilere 2022 takviminde hayvanlar eşlik etti

11.11.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı. Kahraman itfaiyeciler 2022 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde hayvanlarla ile birlikte poz verdi. 29 yıllık tarihinde ilk kez, Avustralya İtfaiyeciler Takvimi, ABD'deki hayvan refahı girişimlerini desteklemek için Greater Good Charities ile birlikte çalıştı.

Avustralyalı itfaiyeciler geleneksel olarak hazırlanan yeni yıl takvimi için kamera karşısına geçti. Mankenlere taş çıkartan itfaiyecilere barınak hayvanları eşlik etti. Bu yıl 29’uncu kez çıkarılan takvim aracılığıyla itfaiyeciler, hayvanlar yararına bağış toplanmasını sağlıyor. 2022 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde itfaiyecilerin sevimli hayvanlarla verdiği pozlar sosyal medyada ilgi gördü.

Geçmişte takvim aracılığıyla toplanan gelir Avustralyalı sivil toplum kuruluşlarına gitti. Ancak takvimlerin dünya çapında hayranları olduğu için bu yıl takvim serisi hayırsever çabalarını genişletiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da itfaiyecilerin kediler, köpekler, atlar ve ülkenin vahşi yaşamını temsil eden hayvanlarla çekilen fotoğraflardan oluşan farklı takvim baskıları yapıldı. Dört hayvan versiyonunun yanında 2022 takviminde itfaiyecilerin iş kıyafetleri yerine mayo giydiği yaz baskısının yer aldığı bir versiyon kullanıldı.

İŞTE AVUSTRALYALI İTFAİYECİLERDEN 2022 TAKVİMİ

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