Ortalık alev aldı! Avustralyalı itfaiyecilere 2022 takviminde hayvanlar eşlik etti

Avustralyalı itfaiyeciler geleneksel olarak hazırlanan yeni yıl takvimi için kamera karşısına geçti. Mankenlere taş çıkartan itfaiyecilere barınak hayvanları eşlik etti. Bu yıl 29’uncu kez çıkarılan takvim aracılığıyla itfaiyeciler, hayvanlar yararına bağış toplanmasını sağlıyor. 2022 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi'nde itfaiyecilerin sevimli hayvanlarla verdiği pozlar sosyal medyada ilgi gördü.

Geçmişte takvim aracılığıyla toplanan gelir Avustralyalı sivil toplum kuruluşlarına gitti. Ancak takvimlerin dünya çapında hayranları olduğu için bu yıl takvim serisi hayırsever çabalarını genişletiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da itfaiyecilerin kediler, köpekler, atlar ve ülkenin vahşi yaşamını temsil eden hayvanlarla çekilen fotoğraflardan oluşan farklı takvim baskıları yapıldı. Dört hayvan versiyonunun yanında 2022 takviminde itfaiyecilerin iş kıyafetleri yerine mayo giydiği yaz baskısının yer aldığı bir versiyon kullanıldı.