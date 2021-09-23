Celeste Barber yine beklenmeyeni yaptı! Kim Kardashian’ı diline doladı

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021’de yüzünü tamamen kapatan Kim Kardashian’ın ilginç kostümü tüm dünyanın dikkatini çekti. Sosyal medyada büyük bir sansasyon yaratan kostüm ve makyaj için Kardashian saatlerini harcadı. Avusturalya’nın komedi kraliçesi olarak bilinen Celeste Barber ise sosyal medyda hesabından Kardashian’ın kostümünün ucuz ve alternatif yolunu paylaştı.

KİM KARDASHIAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medyanının aslında sanal ve gerçeklikten uzak olduğunu savunan Barber, ünlü isimlerin kostümlerini evdeki imkanlarıyla yorumlamaya devam ediyor. Barber’in serisindeki son isim Kim Kardashian oldu. Barber, Kardashian’ın baştan aşağı simsiyah giydiği kostümü siyah bir kazakla yeniden canlandırdı. Barber, Kim Kardashian’ın taklit ettiği pozuna, “Evet, Kimberly sen gerçek bir vizyonersin, yorulmak bilmeyen çalışman için teşekkür ederim...” notunu ekledi. Paylaşımı toplam 783 bin beğeni aldı.



