Bu ulusu daha önce duymadığınıza eminiz! Mercan Denizi Adaları’nda kurulan ‘Gay ve Lezbiyen Krallığı’ şaşkınlık yarattı

Mikro ulus kavramı, resmi olarak devletlerin ve uluslararası kuruluşların tanımadığı bağımsızlık iddiası bulunan uluslar olarak kabul ediliyor. Geçmişten günümüze 400’den fazla mikro ulusun var olduğunu düşünülüyordu. Ancak yapılan araştırmalarda bu sayının 1000’den üzerine çıktığı görülüyor. Hemen hepsinin kendi bayrağı, marşı, pulu hatta para birimi bulunuyor. Avustralya açıklarındaki sahipsiz bir mercan adasında gay ve lezbiyenler bağımsız bir devler kurdu. Adaya iki şezlong ile çıkartma yapan gay ve lezbiyenler Avustralya’dan bağımsızlığını ilan ettiler. Ülkenin adı “Gay ve Lezbiyen Krallığı” olarak belirlendi. Resmi bayrağı eşcinsellerin sembol olarak kullandığı gökkuşağı renkleri, milli marşı ise Gloria Gaynor’un, “Neysem Oyum” adlı şarkısı... Para birimi olarak ise euro kullanıyorlar.

ŞEHİR EFSANELERİ DE ETKİLİ

Yaklaşık üç kilometrekarede kurulan mikro ulus, adanın tam ortasına bir anıt yerleştirdi. Hatta pul bile bastırdı. Ülkede krallığını ilan eden Avustralyalı Dale Parker Anderson, İngiltere’nin öldürülen gay kralı ikinci Edward’ın uzaktan torunu olduğu öne sürülüyor. Gay ya da lezbiyen olan herkes otomatik olarak ülkenin vatandaşlığı için başvurabiliyor. Tarıma elverişli olmayan ve sürekli içme suyu bulunmayan adanın geçim kaynağını turizm, balıkçılık ve pul satışı oluşturuyor.



