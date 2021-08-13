Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bu ulusu daha önce duymadığınıza eminiz! Mercan Denizi Adaları’nda kurulan ‘Gay ve Lezbiyen Krallığı’ şaşkınlık yarattı

Bu ulusu daha önce duymadığınıza eminiz! Mercan Denizi Adaları’nda kurulan ‘Gay ve Lezbiyen Krallığı’ şaşkınlık yarattı

13.08.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok ulus ve devler kuruldu. Bu devletler kimi zaman savaşlarla kimi zaman ise yönetim şekilleri nedeniyle yıkılarak tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Sizler için gay ve lezbiyenlerin cinsiyetçilik kalıplarını yıkmak için Avustralya’da kurdukları mikro bir ulustan söz edeceğiz.

Bu ulusu daha önce duymadığınıza eminiz! Mercan Denizi Adaları’nda kurulan ‘Gay ve Lezbiyen Krallığı’ şaşkınlık yarattı

Mikro ulus kavramı, resmi olarak devletlerin ve uluslararası kuruluşların tanımadığı bağımsızlık iddiası bulunan uluslar olarak kabul ediliyor. Geçmişten günümüze 400’den fazla mikro ulusun var olduğunu düşünülüyordu. Ancak yapılan araştırmalarda bu sayının 1000’den üzerine çıktığı görülüyor. Hemen hepsinin kendi bayrağı, marşı, pulu hatta para birimi bulunuyor. Avustralya açıklarındaki sahipsiz bir mercan adasında gay ve lezbiyenler bağımsız bir devler kurdu. Adaya iki şezlong ile çıkartma yapan gay ve lezbiyenler Avustralya’dan bağımsızlığını ilan ettiler. Ülkenin adı “Gay ve Lezbiyen Krallığı” olarak belirlendi. Resmi bayrağı eşcinsellerin sembol olarak kullandığı gökkuşağı renkleri, milli marşı ise Gloria Gaynor’un, “Neysem Oyum” adlı şarkısı... Para birimi olarak ise euro kullanıyorlar.

ŞEHİR EFSANELERİ DE ETKİLİ

Yaklaşık üç kilometrekarede kurulan mikro ulus, adanın tam ortasına bir anıt yerleştirdi. Hatta pul bile bastırdı. Ülkede krallığını ilan eden Avustralyalı Dale Parker Anderson, İngiltere’nin öldürülen gay kralı ikinci Edward’ın uzaktan torunu olduğu öne sürülüyor. Gay ya da lezbiyen olan herkes otomatik olarak ülkenin vatandaşlığı için başvurabiliyor. Tarıma elverişli olmayan ve sürekli içme suyu bulunmayan adanın geçim kaynağını turizm, balıkçılık ve pul satışı oluşturuyor.

Her şeye rest çekti! Küçük bir arazide kendi devletini kuran isim: Leonard CasleyHer şeye rest çekti! Küçük bir arazide kendi devletini kuran isim: Leonard Casley


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orman yangınlarına dikkat çekmek için motosikletine ağaç dikti! İsimlerini Bodrum ve Marmaris koyduOrman yangınlarına dikkat çekmek için motosikletine ağaç dikti! İsimlerini Bodrum ve Marmaris koydu
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
12 Ağustos Perşembe: TV yayın akışı...12 Ağustos Perşembe: TV yayın akışı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Çıplaklık içerdiği için afişi kaldırılmıştı! Özür dilendi

Çıplaklık içerdiği için afişi kaldırılmıştı! Özür dilendi

Van Gölü’nün altındaki antik yol görenleri büyüledi

Van Gölü’nün altındaki antik yol görenleri büyüledi

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Hemşirelikten istifa etti! Şimdi milyonlarca dolar kazanıyor

Hemşirelikten istifa etti! Şimdi milyonlarca dolar kazanıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

Güzelliğiyle 3800 yıl sonra bile konuşuluyor

Güzelliğiyle 3800 yıl sonra bile konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.