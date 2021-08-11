Her şeye rest çekti! Küçük bir arazide kendi devletini kuran isim: Leonard Casley

Mikro ulus, bir devlet olduğunu iddia eden fakat resmi olarak kabul edilmeyen coğrafi veya varsayımsal bir toprak parçası anlamına geliyor. Mikro uluslar devlet olduklarını belli etmek için kendi para birimlerini, pasaportlarını ve donanmalarını kurmaktan geri durmuyor. Dünya üzerinde ise aktifliğini koruyan 400’den fazla mikro ulus olduğu biliniyor.

HÜKÜMETE KIZDI, KENDİ DEVLETİNİ KURDU

1970 yılında, çiftçi Leonard Casley, buğday kotasındaki kısıtlamalar nedeniyle Batı Avustralya eyalet hükümetine kızdı. Buna tepki olaraksa 75 kilometrelik tarım arazisini kendi ulusu ilan etti. Adı ise Hutt Nehri Eyaleti olarak da bilinen Hutt Nehri Prensliği. Casley, 2019’daki ölümüne kadar kendi ilan ettiği ulusunu Prens Leonard yönetti. Mikro ulus, koronavirüs salgınının neden olduğu mali sorunlar ve muazzam bir vergi faturası nedeniyle 2020’de feshedildi. Leonard’ın oğlu Prens Graeme, babasının borcunu ödemek için araziyi sattı.



