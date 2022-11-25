Cep telefonunu okyanusa düşürdü! Tam 460 gün sonra çalışır durumda buldu

İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Clare Atfield isimli bir kadın sabah rutininin bir parçası olarak kürek yapmanın tadını çıkartıyordu. O sırada cep telefonunu düşüren kadın onu tam 460 gün sonra mükemmel çalışır durumda buldu. Şaşkınlığını gizleyemeden kadın, "Onu bir daha göremeyeceğimi ve bulsam bile çalışmayacağını düşünmüştüm. Denizin oldukça açıklarında kürek yapıyordum. Tahtadan telefonumun düştüğünü gördüğümde her şey için çok geçti" dedi.

BULUNCA HABER VERDİ

Atfield kürek çekerken cihazı genellikle koruyucu kılıf içinde boynuna takmayı tercih ettiğini dile getirdi. Aradan 460 gün geçtikten sonra annesinin telefonundan tanımadığı bir adamın kendisiyle iletişime geçtiğini ifade eden Atfield, "Cep telefonumun koruyucu kılıf içinde kıyaya vurduğunu öğrendim. Çalışır durumda olması hem beni hem de telefonu bulan beyefediyi şaşırttı. Ondan tamamen ümidimi kesmiştim" diye konuştu.