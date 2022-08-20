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Kulaklığını çalan hırsızı aylarca takip etti! Adım adım izledi, binlerce dolar harcadı

20.08.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester’da yaşayan 31 yaşındaki Youtuber Lewis Ellis, aktarmalı bir uçak seyahati sırasında kablosuz kulaklıklarının çalındığını fark etti. Hırsızın peşine düşen Ellis, tam 4 bin mil uçuşun ve 3 bin dolar (yaklaşık 54 bin TL) harcamanın sonucunda kulaklıklarına kavuşmayı başardı. O anları sosyal medyadan paylaşan Ellis gündem yarattı.

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Lewis Ellis isimli bir adam 2022 yılının Şubat ayında aktarmalı bir uçak yolculuğu yaptı. Bangkok, Doha ve Katara aktarmasıyla giden seferinin öncesinde uçuş görevlileri kablosuz kulaklıklarını teslim etmesini aksi takdirde uçağa binemeyeceğini söyledi. 4 saatlik uçuşun sonucunda kulaklığını teslim almak isteyen Ellie, çalındığını fark etti. Telefonundan kulaklığının sinyallerini takip eden bir uygulama indiren Ellis 5 ay boyunca hırsızın bütün hareketlerini adım adım izledi.

“BENCE HAYATININ TATİLİNE ÇIKTI”

Konum ve takip uygulaması sayesinde kablosuz kulaklığının hareketlerini takip eden Ellis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kulaklığımın dünyayı dolaşmasını izlerken büyük sevinç yaşadım. Onlar kimin eline geçti bilmiyorum ama bence hayatının tatiline gitti” ifadelerini kullandı.
Ellis uygulama üzerinden takipleri sırasında kulaklığın Katar’dan Katmandu’ya, Nepal’deki bir köye ve Tayland’a gittiğini gördü. Kulaklığı çalan kişinin Doha’ya geri döndüğünü fark ettiğinde ise Ellis, kulaklıklarına kavuşmak için yola çıkmaya hazırdı. Doha’ya bir uçak bileti satın alan genç adam, 5 aylık takibinin sonucunda kulaklıklarına kavuşmak için sabırsızlanıyordu.

“BU BİR MACERAYDI”

“BU BİR MACERAYDI”
Yakın arkadaşı Tom ile birlikte yola çıkan Ellis, kaldıkları otelde tanıştıkları Karim isimli bir çalışana durumu anlattı. Olayın ilgisini çekmesi üzerine Karim de ekibe dahil oldu ve kulaklığın 13 metre yakınına geldiler ve kablosuz bağlantı üzerinden kulaklığa bağlanmak için bir apartmanın bodrum katına indiler.
Kulaklığına kavuşmak için büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Ellis, “Bu bir maceraydı ve kendimi kayıp hazinemi buluyor gibi hissettim. Dairenin önüne geldiğimiz kulaklıklarım telefonuma bağlandı. İçeride olduklarını biliyorduk ve onları geri almaya kararlıydım. Alana kadar gitmeyecektim” dedi.

SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ

SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ
Daireye ulaştıktan sonra kulaklıklar sorunsuz bir şekilde Ellis’e teslim edildi. Kulaklıkların seri numarasının yazılı olduğu kutunun kendisinde olduğu için gerçek sahibi kanıtlama konusunda zorluk yaşamadığını ifade eden Ellis, “Harcadığım bu parayla dört kulaklık satın alabilirdim ancak bunu yapmasaydım şimdiki gibi eğlenceli bir içerik ortaya çıkmazdı. Annem deli olduğumu düşünüyor ama eğlenceliydi. Onları bulmak harika, artık yeni bir kulaklık almam gerekmiyor" diye konuştu.
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