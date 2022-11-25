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Boyunu uzatmak için bıçak altına yattı! Son hali herkesi şaşırttı... “Boyumu uzatmak için bacaklarımı kırdırdım”

25.11.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 68 yaşındaki Roy Conn isimli bir adam 1.70 cm’lik boyundan şikayetçiydi. Daha uzun olmak isteyen adam cerrahi bir prosedür için bıçak altına yattı. 3 ay süren kemik uzatma ameliyatından sonra 1.70 cm’lik boyunu 1.79 cm’e çıkartan Conn, “Boyumu uzatmak için bacaklarımı kırdırdım. Çok acı vericiydi ama üstesinden geldim” dedi.

Boyunu uzatmak için bıçak altına yattı! Son hali herkesi şaşırttı... “Boyumu uzatmak için bacaklarımı kırdırdım”

68 yaşındaki Roy Conn isimli bir adam çocukluğundan beri daha uzun boylu olmanın hayalini kuruyordu. 60’lı yaşlarının sonuna geldiğinde ise bu hayalini gerçekleştirmek için bıçak altına yatmaya karar verdi. İki uyluk kemiğinin kırılmasıyal gerçekleşen boy uzatma işlemi için 130 bin sterlin (2 milyon 872 bin TL) harcayan Conn sürecin zoruluğundan söz ederek son halini gösterdi.

“KENDİM İÇİN İSTEDİM”

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İngiltere’de yayınlanan This Morning (Bu Sabah) programına konuk olan Roy Conn ameliyatı kendisi istediğini için yaptırdığını dile getirirken, programın sunucuları Holly ve Phil’in sorularına yanıt verdi. Mutlu bir hayatı olmasına rağmen bu kadar acı verici bir ameliyatı neden olduğu sorulduğunda Conn, “Kısa boyum benim için büyük bir problem değildi. Hayatım boyunca daha önce bu ameliyatı olmak için maddi durumum uygun olmuştu. Karım ameliyat konusunda benden daha endişeliydi, beni olduğum gibi seviyordu ancak ben bu ameliyatı kendim için istedim, başkaları için değil” dedi.

İyileşme sürecinin zorluğundan söz eden Conn, “İlk başta çok zordu ve çok acı vericiydi. Ama üstesinden bir şekilde gelmeyi başardım. Şimdiki halimden çok mutluyum” diye konuştu.

GÜNLÜK BİR MİLİMETRE UZUYOR

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Bacak uzatma operasyonun cerrahı olan Dr. Kevin Debiparshad, “Böyle bir ameliyat yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Hasta ameliyatın sonrasında yeniden uzama sürecine girer. Bu da günlük bir milimetre uzama anlamına geliyor. Yaklaşık 3 santim elde etmek 25 gün, 9 santim uzunluk elde etmek ise yaklaşık iki buçuk ay sürüyor” ifadelerini kullandı.

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