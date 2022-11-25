Görenler gözlerine inanamadı! Otoyolda motosikletine çırılçıplak bindi... Kimseye aldırış etmeden sürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir otoyolda tamamen çıplak bir halde motosiklet süren kadın herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Başlangıçta motosiklet sürücüsünün ten rengi bir kıyafet giydiğini düşündüğünü dile getiren kadın yakınlaştığında ise onun çırılçıplak olduğunu gördü. O anları sosyal medyadan paylaşan kadın şaşkınlığını gizleyemedi.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN ÖNÜNE BAKIYORDU

Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra görüntüleri çeken sürücü Tifanny Khoudali, “Ben de biraz hızlandım ve onun çıplak olduğunu fark ettim. Kimseye aldırış etmeden önüne bakıyordu. Tüm trafik kurallarına uydu” dedi.