Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Görenler gözlerine inanamadı! Otoyolda motosikletine çırılçıplak bindi... Kimseye aldırış etmeden sürdü

Görenler gözlerine inanamadı! Otoyolda motosikletine çırılçıplak bindi... Kimseye aldırış etmeden sürdü

25.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Buzzard Beach yakınlarındaki bir otobanda camından dışarı bakan Tifanny Khoudali isimli bir sürücü büyük bir şaşkınlık yaşadı. Arabasının hemen önünde çırılçıplak motosiklet süren 40’lı yaşlarındaki kadını fark eden sürücü o anları çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Görenler gözlerine inanamadı! Otoyolda motosikletine çırılçıplak bindi... Kimseye aldırış etmeden sürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir otoyolda tamamen çıplak bir halde motosiklet süren kadın herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Başlangıçta motosiklet sürücüsünün ten rengi bir kıyafet giydiğini düşündüğünü dile getiren kadın yakınlaştığında ise onun çırılçıplak olduğunu gördü. O anları sosyal medyadan paylaşan kadın şaşkınlığını gizleyemedi.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN ÖNÜNE BAKIYORDU

moto3

Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra görüntüleri çeken sürücü Tifanny Khoudali, “Ben de biraz hızlandım ve onun çıplak olduğunu fark ettim. Kimseye aldırış etmeden önüne bakıyordu. Tüm trafik kurallarına uydu” dedi.

İlginizi Çekebilir

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

 Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

 Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boyunu uzatmak için servet ödedi! “Bacaklarımı kırdırdım”Boyunu uzatmak için servet ödedi! “Bacaklarımı kırdırdım”
İhanetten şüphelenmişti! Daha korkunç bir şey keşfettiİhanetten şüphelenmişti! Daha korkunç bir şey keşfetti
Sınır tanımadı! Çırılçıplak paylaştı... Deniz kabuğuyla örttüSınır tanımadı! Çırılçıplak paylaştı... Deniz kabuğuyla örttü
Anahtar Kelimeler:
Amerika motosiklet çıplak çırılçıplak

En Çok Okunan Trend Haberler

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Üzerine formasını giydi ama altı... “Resmen 10 numara”

Üzerine formasını giydi ama altı... “Resmen 10 numara”

İlginizi Çekebilir

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.