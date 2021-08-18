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Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olan Ukraynalı modeli Anastasia Pokreshchuk estetiksiz halini paylaştı

18.08.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki Ukraynalı Anastasia Pokreshchuk, dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip kişisi olarak ünlendi. Instagram’da 263 binden fazla takipçisi bulunan fenomen isim bu unvana kavuşmak için sayısız estetik operasyon geçirdi ve bir servet harcadı. Yanaklarına enjekte ettirdiği dolgularla adından söz ettiren Pokreshchuk, eski görünümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olan Ukraynalı modeli Anastasia Pokreshchuk estetiksiz halini paylaştı

Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anastasia Pokreshchuk, elmacık kemiklerinin büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor. Elmacık kemiklerinin büyük olduğunu düşünenlere, “Yanaklarımın çok büyük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama benim gözümde hala çok küçükler. Yakında tekrar işlem yaptırmam gerek” sözleriyle seslenen fenomen, doğallıktan uzak estetik operasyonları nedeniyle çoğu zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

kapak estetik

4 yıl önce ilk kez estetik operasyon yaptırdığı bilinen Pokreshchuk merak edenler için sosyal medya hesabından 21 yaşındaki estetiksiz fotoğrafını paylaştı. Pokreshchuk, gönderisine "Öğrendin mi? Muhtemelen solda 21 yaşındayım.” notunu ekledi. Paylaşımı kısa sürede 16 binden fazla beğeni aldı ve takipçileri yorumlarında hangi görünümü tercih ettikleri konusunda bir türlü uzlaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ukrayna
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