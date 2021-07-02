Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, dövmesiz ve estetiksiz halini paylaştı

Sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi bulunan Amber Luke, dövmesiz fotoğrafını paylaştı. Vücudunun neredeyse her yanı dövmeyle kaplı olan ve dövmeleri için yaklaşık 20 bin sterlin harcayan Avustralyalı modelin gençlik yıllarındaki fotoğrafı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Vücundaki yüzlerce dövmenin yanı sıra piercing ve geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Luke, dövmesiz halini takipçilerine gösterdi. Luke’nin paylaşımında geçirdiği göğüs estetiği, dil yarığı, dudak ve yanak dolgusunun olmaması da dikkatli gözlerden kaçmadı.



