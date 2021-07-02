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  4. Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, dövmesiz ve estetiksiz halini paylaştı

Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, dövmesiz ve estetiksiz halini paylaştı

02.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırdığı dövme ve vücut modifikasyonları ile adını duyuran genç model Amber Luke bu sefer de bambaşka bir şekilde sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram modeli Amber Luke, dövmelerine 20 bin sterlin harcamadan önceki halini hayranlarıyla paylaştı. Amber Luke’un Instagram’da ünlenmesinden önceki halini görenler tanımakta zorluk çekti.

Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, dövmesiz ve estetiksiz halini paylaştı

Sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi bulunan Amber Luke, dövmesiz fotoğrafını paylaştı. Vücudunun neredeyse her yanı dövmeyle kaplı olan ve dövmeleri için yaklaşık 20 bin sterlin harcayan Avustralyalı modelin gençlik yıllarındaki fotoğrafı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

amber luke

Vücundaki yüzlerce dövmenin yanı sıra piercing ve geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Luke, dövmesiz halini takipçilerine gösterdi. Luke’nin paylaşımında geçirdiği göğüs estetiği, dil yarığı, dudak ve yanak dolgusunun olmaması da dikkatli gözlerden kaçmadı.

amber luke

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model Instagram
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