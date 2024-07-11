Evine giren hırsız tarafından saldırıya uğradı! Pantolonunu çıkartıp yanına uzandı... Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam gördü

MYNET|DIŞ HABERLER Bangladeş'te ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir kadın sabah karşı 05.00'da uyandığında yanında pantolonu olmayan bir yabancının yattığını görmesiyle şoke oldu. Kendi güvenliği ve evde bulunan 12 yaşındaki kız kardeşinin güvenliği için endişelenen kadın saldırganın kimseye söylemeyeceğin söz vererek gitmesini istedi. Evdeki yabancının gitmesinden sonra genç kadın durumu polise bildirdi.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Ban Dan Polis Karakolu polisleri, balık tutarken 27 yaşındaki saldırganı yakaladı. İsmi Ronachai olarak açıklanan saldırgan eve girdiğini kabul etti ancak amacının hırsızlık olduğunu iddia ederek kıza saldırmadığı konusunda ısrarcı oldu.

İnkarlarına rağmen, polis Ronachai'yi gece izinsiz girmekle suçladı. Cinsel saldırı ile ilgili diğer suçlamalar, kızın tıbbi muayenesinin sonuçlarına bağlı olacak. Saldırı kanıtı bulunursa, Ronachai 18 yaşından küçük bir çocuğu taciz etmekten ek suçlamalarla karşı karşıya kalacak.