Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Evine giren hırsız tarafından saldırıya uğradı! Pantolonunu çıkartıp yanına uzandı... Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam gördü

    Evine giren hırsız tarafından saldırıya uğradı! Pantolonunu çıkartıp yanına uzandı... Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam gördü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 11:00
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bangladeş'te gerçekleşen bir olay ülke gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan 17 yaşındaki mağdır sabah karşı 05.00'da uyandığında yatağında tanımadığı bir adamın pantolonsuz bir şekilde uzandığını gördü ve polise haber verdi. Saldırgan kıskıvrak yakalanırken eve hırsızlık yapmak için girdiğini cinsel taciz suçlamalarını reddettiğini söyledi.

    Evine giren hırsız tarafından saldırıya uğradı! Pantolonunu çıkartıp yanına uzandı... Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam gördü

    MYNET|DIŞ HABERLER Bangladeş'te ismi açıklanmayan 17 yaşındaki bir kadın sabah karşı 05.00'da uyandığında yanında pantolonu olmayan bir yabancının yattığını görmesiyle şoke oldu. Kendi güvenliği ve evde bulunan 12 yaşındaki kız kardeşinin güvenliği için endişelenen kadın saldırganın kimseye söylemeyeceğin söz vererek gitmesini istedi. Evdeki yabancının gitmesinden sonra genç kadın durumu polise bildirdi.

    1

    Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Ban Dan Polis Karakolu polisleri, balık tutarken 27 yaşındaki saldırganı yakaladı. İsmi Ronachai olarak açıklanan saldırgan eve girdiğini kabul etti ancak amacının hırsızlık olduğunu iddia ederek kıza saldırmadığı konusunda ısrarcı oldu.

    İnkarlarına rağmen, polis Ronachai'yi gece izinsiz girmekle suçladı. Cinsel saldırı ile ilgili diğer suçlamalar, kızın tıbbi muayenesinin sonuçlarına bağlı olacak. Saldırı kanıtı bulunursa, Ronachai 18 yaşından küçük bir çocuğu taciz etmekten ek suçlamalarla karşı karşıya kalacak.

    İlginizi Çekebilir

    Gözyaşları içinde anlattı! "Yemeğe param yetmediği için yemek yemeyi kestim"

    Gözyaşları içinde anlattı! "Yemeğe param yetmediği için yemek yemeyi kestim"

     “Onlarla cinsel ilişkiyi merak ediyorum” dedi! Yorumlar gecikmedi

    “Onlarla cinsel ilişkiyi merak ediyorum” dedi! Yorumlar gecikmedi

     Başka bir çocukla görüştü! "Aldatmış sayılıyor muyuz?"

    Başka bir çocukla görüştü! "Aldatmış sayılıyor muyuz?"

    Teyzenin TikTok dansı olay oldu! "Eteğin altındaki 20 yaşında"

    Teyzenin TikTok dansı olay oldu! "Eteğin altındaki 20 yaşında"

     Her detayı korkunç! 12 yaşındaki kıza babası ve sevgilisi işkence etti

    Her detayı korkunç! 12 yaşındaki kıza babası ve sevgilisi işkence etti

    Express
    2 milyon TL'lik lüks saatini bulması için dalgıç tuttu! Dokuz saatlik çalışma...2 milyon TL'lik lüks saatini bulması için dalgıç tuttu! Dokuz saatlik çalışma...
    Anahtar Kelimeler:
    Bangladeş cinsel saldırı
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

    Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

    Uyandığında yatağında pantolonsuz uzanan bir adam gördü

    Uyandığında yatağında pantolonsuz uzanan bir adam gördü

    Bu köyde hastalıkta yok erken ölümde! Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de...

    Bu köyde hastalıkta yok erken ölümde! Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de...

    Ünlü futbolcunun adını özel bölgesine dövme olarak yaptırdı

    Ünlü futbolcunun adını özel bölgesine dövme olarak yaptırdı

    Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! "Taksi plakaları var"

    Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! "Taksi plakaları var"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

    Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.