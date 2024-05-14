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    4. 12 yaşındaki kız çocuğu babası ve sevgilisinin işkencesine maruz kaldı! Aylarca bir mobilya parçasına zincirlediler... Aç bırakıp taciz ettiler

    12 yaşındaki kız çocuğu babası ve sevgilisinin işkencesine maruz kaldı! Aylarca bir mobilya parçasına zincirlediler... Aç bırakıp taciz ettiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.05.2024 13:12
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu babası ve babasının sevgilisinin işkencelerine maruz kalarak hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Rendell Hoagland ve 45 yaşındaki sevgilisi Cindy Warren 12 yaşındaki Malinda Hoagland'a işkence yaptığı, aç bıraktığı ve taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinin 'West Caln Township' bölgesinde 12 yaşındaki Malinda Hoagland kemikleri kırılmış ve vücudu morluklar içindeyken hastaneye kaldırıldı.

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    Babası ve sevgilisiyle birlikte yaşadığı evde aylarca bir mobilya parçasına zincirlenen işkence yapılan küçük kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

    HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

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    12 yaşındaki Malinda Hoagland tepkisiz bir şekilde yerde yatarken bulunması üzerine babası tarafından hastaneye götürüldü ve hastanede hayatını kaybetti.

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    Chester İlçe Savcılığı 12 yaşındaki kızın yaşıtlarına kıyaslandığında bir hayli zayıf olduğunun tespit edildiğini belirtti. Hoagland'ın vücudunun her yerinde morluklar vardı ve en az altı kırık kemiği vardı. Bölge savcılığı, organlarının da sağlıklı olmadığını dile getirdi.

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    Amerika işkence
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