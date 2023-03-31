Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Uzaylılarla cinsel ilişkiyi merak ettiğini söyleyen yetişkin film yıldızı Angela White tepki çekti! “Bir onlar kalmıştı”

Uzaylılarla cinsel ilişkiyi merak ettiğini söyleyen yetişkin film yıldızı Angela White tepki çekti! “Bir onlar kalmıştı”

31.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Angela White yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi kabul eden bir uzaylıyla birliktelik yaşamaya açık olduğunu ifade eden White’ın “Onlarla cinsel ilişkiyi merak ediyorum” sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

Uzaylılarla cinsel ilişkiyi merak ettiğini söyleyen yetişkin film yıldızı Angela White tepki çekti! “Bir onlar kalmıştı”

Yetişkin film sektörünün en popüler isimlerinden biri olan Angela White sunuculuğunu Glenny Balls’un yaptığ OnlyStans podcastine konuk olarak gündem yaratan açıklamalara imza attı. 38 yaşındaki yetişkin film yıldızı bir uzaylıyla cinsel ilişki deneyimi yaşamak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

1

Yetişkin film yıldızı uzaylılarla birlikteliğin nasıl olacağını merak ettiğini ve bunu yaşamaya açık olduğunu dile getirerek, “Bu hayatta yapabileceğim her şeyi deneyimlemeyi çok merak ediyorum. Benimle birliktelik yaşamaya rıza gösteren zeki bir uzaylı ile bu durumu değerlendirebilirim” diye konuştu.

White'in açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi göstererek adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir onlar kalmıştı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ben de bunu merak ediyorum. Sonuçları mutlaka paylaş" yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

“Prensimi arıyorum” dedi! Yarı yaşındaki erkeklerden istek yağdı

“Prensimi arıyorum” dedi! Yarı yaşındaki erkeklerden istek yağdı

 Gömleğini omuzlarından düşürdü! Göğüslerini ön plana çıkarttı

Gömleğini omuzlarından düşürdü! Göğüslerini ön plana çıkarttı

 Yetişkin yıldızdan şoke eden sözler! “Babam ağladı ama koleksiyoner...”

Yetişkin yıldızdan şoke eden sözler! “Babam ağladı ama koleksiyoner...”

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 Böyle ifşa etti! “Çekimler sırasında ölüyordu”

Böyle ifşa etti! “Çekimler sırasında ölüyordu”

 Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

 ‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

 Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

İlişki terapistinden porno izleme uyarısı! “Tehlikeli boyutta...”

İlişki terapistinden porno izleme uyarısı! “Tehlikeli boyutta...”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şeyi kendisi hazırladı! Kocasını bakıcıyla evlendirdiHer şeyi kendisi hazırladı! Kocasını bakıcıyla evlendirdi
Tepki çeken düğün! Bir gelin iki farklı damatla evlendi Tepki çeken düğün! Bir gelin iki farklı damatla evlendi
1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...1+1 dairesinin aylık kirası 35 bin TL, aidatı 6 bin TL...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Pornografik film oyuncusu Angela White

En Çok Okunan Trend Haberler

Güneş fırtınası geliyor! İnternet ve elektrik kesintisi yaşanabilir...

Güneş fırtınası geliyor! İnternet ve elektrik kesintisi yaşanabilir...

Mecliste telefonundan +18 görüntüler izlerken yakalandı

Mecliste telefonundan +18 görüntüler izlerken yakalandı

Yetişkin yıldızdan şoke eden sözler! “Babam ağladı ama koleksiyoner...”

Yetişkin yıldızdan şoke eden sözler! “Babam ağladı ama koleksiyoner...”

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.