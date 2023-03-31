Uzaylılarla cinsel ilişkiyi merak ettiğini söyleyen yetişkin film yıldızı Angela White tepki çekti! “Bir onlar kalmıştı”

Yetişkin film sektörünün en popüler isimlerinden biri olan Angela White sunuculuğunu Glenny Balls’un yaptığ OnlyStans podcastine konuk olarak gündem yaratan açıklamalara imza attı. 38 yaşındaki yetişkin film yıldızı bir uzaylıyla cinsel ilişki deneyimi yaşamak istediğini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Yetişkin film yıldızı uzaylılarla birlikteliğin nasıl olacağını merak ettiğini ve bunu yaşamaya açık olduğunu dile getirerek, “Bu hayatta yapabileceğim her şeyi deneyimlemeyi çok merak ediyorum. Benimle birliktelik yaşamaya rıza gösteren zeki bir uzaylı ile bu durumu değerlendirebilirim” diye konuştu.

White'in açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi göstererek adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir onlar kalmıştı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ben de bunu merak ediyorum. Sonuçları mutlaka paylaş" yorumunu ekledi.