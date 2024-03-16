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    4. Amerikalı genç kız gözyaşları içinde anlattı! Sosyal medyayı ikiye böldü: 'Yemeğe param yetmediği için yemek yemeyi kestim'

    Amerikalı genç kız gözyaşları içinde anlattı! Sosyal medyayı ikiye böldü: 'Yemeğe param yetmediği için yemek yemeyi kestim'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.03.2024 13:22
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    TikTok'ta 'oranotrita' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ora Hardesty isimli bir kadın maddi konusunda yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde sosyal medyadan anlattı. Aylık 500 dolarlık (yaklaşık 16 bin 47 TL) kira artışıyla mücadele ettiğini söyleyen Hardesty, parası yetmediği için yemek yemeyi kestiğini ve 15 kilo verdiğini dile getirdi.

    TikTok'ta 'oranotrita' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ora Hardesty isimli bir kadın kira artışı nedeniyle yaşadığı maddi zorlanmayı gözyaşları içinde anlattığı bir TİkTok videosu çekti. Video kısa sürede 4.4 milyon izlenmeye ulaşırken genç kadının boş cüzdanını gösterdiği anlar viral oldu.

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    Kendi dairesi gibi görünen bir yerden çekilen videoda Hardesty'in, "Bu, kirayı ödeyemediğim ilk ay. Ben zengin bir insan değilim. Çok fazla eşyam yok. Temel ev ihtiyaçlarım var: kanepe, yatak, çamaşır makinesi ve kurutucu. İşte bu kadar. Araba ve çok fazla lüks şeyim yok. Tatile gitmiyorum ve çok fazla harcama yapmıyorum" dedi.

    Ev kirasının 1.300 dolardan 1.800 dolara artmasından kaynaklanan zorlanmasını anlatan Hardesty, "Gıda fiyatları çok yüksek. Yemeğe gücüm yetmediği için yemek yemeyi kestim. Fazla çalışmaktan ve az maaş almaktan her zaman yoruldum. Büyüyünce fakir olunca rahatlayamıyorsun. Mutlu olmak için fazla bir şeye ihtiyacım yok. Sadece rahat yaşayabilmek istiyorum" diye konuştu.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımı yorumlarla destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunu kaç kez ağlayarak söylediğimi anlatamam" yorumunu yaptı.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ekonomi zor. Üzgünüm kızım. Acını hissediyorum" yorumunu ekledi.

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "15 kilo verdim, çünkü kelimenin tam anlamıyla yemek yemeye gücüm yetmiyor ve günde bir öğün yemekle yetiniyorum" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
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