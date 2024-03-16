Amerikalı genç kız gözyaşları içinde anlattı! Sosyal medyayı ikiye böldü: 'Yemeğe param yetmediği için yemek yemeyi kestim'

Kendi dairesi gibi görünen bir yerden çekilen videoda Hardesty'in, "Bu, kirayı ödeyemediğim ilk ay. Ben zengin bir insan değilim. Çok fazla eşyam yok. Temel ev ihtiyaçlarım var: kanepe, yatak, çamaşır makinesi ve kurutucu. İşte bu kadar. Araba ve çok fazla lüks şeyim yok. Tatile gitmiyorum ve çok fazla harcama yapmıyorum" dedi.