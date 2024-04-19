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    4. Sevgilisiyle ayrıldıktan sonra başka bir çocukla görüşmesini anlattı! "Sizce aldatmış sayılıyor muyuz?" sorusunu sorunca viral oldu

    Sevgilisiyle ayrıldıktan sonra başka bir çocukla görüşmesini anlattı! "Sizce aldatmış sayılıyor muyuz?" sorusunu sorunca viral oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 08:54
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    TikTok'tan yaptığı paylaşımıyla bir anda viral olan genç bir kadın sevgilisiyle ayrıldıktan sonra başka bir çocukla görüştüğünü anlattıktan sonra sosyal medya kullanıcılarına "Sizce aldatmış sayılıyor muyuz?" sorusunu sordu. Anlattığı hikayenin sonrasında genç kadın sosyal medyayı adeta ikiye bölmeyi başardı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç bir kadın sevgilisiyle ayrıldıktan sonra başak bir çocukla görüşmeye başladığını söyleyerek 'aldatmış olup olmadığını' kullanıcılara sordu.

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    1 yıllık ilişkisinde sevgilisinin ortada hiçbir neden yokken ayrıldığını söyleyen genç kadın, "1 senelik bir ilişkiniz var ve çocuk sizden saçma sapan bir sebepten dolayı ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra siz size iyi gelen, yanında çok iyi hissettiğiniz, sizi sevdiğini bildiğiniz ama sizin onu sevmediğiniz bir çocuğu arıyorsunuz. Onunla görüşüyorsunuz sırf konuşup dertleşmek için ama sevgilinizden ayrıldığınızı falan söylemiyorsunuz. Öylesine bir dertleşme bu. Hiçbir şey yaşamıyorsunuz" dedi.

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    Sevgilisiyle barıştıktan sonra çocuğun kendisini aradığını ve tesadüfen sevgilisinin yanında olduğunu söyleyen genç kadın, "1 hafta sonra eski sevgiliniz yazıyor, çok sevdiğiniz için barışıyorsunuz. Bir şekilde kendisini affettirmeyi başarıyor. Sonra size iyi gelen o çocuğu her yerden engelliyorsunuz. Engellenen çocuk sizi yabancı bir numaradan arıyor ve o sırada sevgiliniz de yanınızda. Sonra arıyor o numarayı ve 'Kimsiniz?Niye arıyorsun sevgilimi?' diyor.Çocukta, 'Sevgilin mi? Biz geçen hafta buluştuk. Her gün Whatsapp'tan konuşuyorduk. Beni neden engelledi diye merak ettiğim için aradım' dedi. Sevgilin deliye döndü. Sizce aldatmış sayılıyor muyum?" diye konuştu.

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    Sosyal medyada gündem yaratan paylaşımın sonrasında kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çocuğu resmen yara bandı yapmışsınız. Hiç hoş bir durum değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aldatmak değil bu" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ilişki sorunları
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