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  4. F1 tarihinde bir ilk olacak! Bianca Bustamante güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

F1 tarihinde bir ilk olacak! Bianca Bustamante güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

23.10.2023 09:30 | Son Güncelleme:
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Formula 1 takımlarından McLaren, Sürücü Gelişim Programı’na Bianca Bustamante’nin katıldığını açıkladı. Filipinli sürücü, Formula 1 tarihinde bu seviyeye gelen ilk kadın pilot oldu. Genç kadının güzelliği ise sosyal medyayı salladı.

Formula 1’de şu anda pilot koltuklarında Lando Norris ve Oscar Piastri’nin bulunduğu McLaren, Filipinli kadın pilot Bianca Bustamante’nin Sürücü Gelişim Programı’na katıldığını duyurdu. McLaren’in 2005 doğumlu yeni pilotu, 2024 sezonunda F1 Akademi’de takımı adına yarışacak.

20-22 Ekim tarihlerinde Austin'de gerçekleşen F1 Academy'e katılan genç kadın sosyal medyayı da salladı.

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18 yaşındaki pilot Bianca Bustamante'yi görenler "Bu ne güzellik?", "Tarafımız belli", "Kadın stada güneş gibi doğdu", "Bu nedir baba" yorumlarında bulundu.

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McLaren’in anlaşmaya vardığı Bustamante kariyerinde daha önce W Series, Formula 4 BAE Şampiyonası, İtalya Formula 4, USF Juniors ve 2023 F1 Akademi’de yarıştı.

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