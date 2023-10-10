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Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

09.10.2023 17:54 | Son Güncelleme:
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Philips, Karaca, Camper, Levi's, Tommy Hilfiger, Only&Sons, Cosori ve daha birçok ünlü markada kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor! Kıyafetten ayakkabıya, kahve makinesinden airfryera, robot süpürgeden telefon aksesuarlarına aklınıza gelebilecek binlerce üründeki %50'ye varan indirimleri yakalamak için acele edin!

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

İndirimli alışveriş yapmak, bütçenizden tasarruf etmenize yardımcı olur. Bu nedenle indirim dönemleri, alışveriş severlerin en sevdiği zamanlar arasında yer alır. Siz de ihtiyaç listenizdeki ürünleri normal fiyatından daha düşük bir fiyata satın alarak bütçe dostu bir alışveriş yapmak isterseniz sizin için seçtiğimiz ünlü markalardaki fırsatları mutlaka değerlendirmelisiniz. İşte modadan ev yaşama indirimdeki markalar!

1. Philips ürünlerinde sepette 150 TL indirim

Adsız tasarım - 2023-10-09T163331.791

Philips, dünya genelinde popüler olan ve farklı kategorilerde birçok ürün sunan öncü bir marka olarak kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Dayanıklı, fonksiyonel ve yenilikçi özelliklere sahip ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan Philips; elektrikli mutfak aletlerinden aydınlatmalara, kişisel bakım aletlerinden hava temizleyicilere, ısıtıcılardan televizyonlara kadar onlarca kategorideki ürünleriyle her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler sunuyor. Siz de Philips kalitesini evinize taşımaya ne dersiniz?

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2. Ayaklarınızın aradığı rahatlık Camper'da! 1000 TL'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2023-10-09T172904.626

Ayakkabı söz konusu olduğunda rahatlık kadar şıklığa da önem verenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Özgün ve şık tasarımlarıyla yıllardır moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Camper, hem rahat hem de şık bir ayakkabı arayanların ilk numaralı tercihleri arasında yer alıyor. Kombinlerinizin havasını yükseltecek Camper ayakkabılar büyük indirimlerle satışta, bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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3. Ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Adsız tasarım - 2023-10-09T165120.731

Son yılların en gözde mutfak ürünlerinden biri olan airfryerlar, hem daha az yağ tüketmemizi sağlayarak sağlığımıza katkıda bulunuyor hem de pratik oluşuyla zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Siz de mutfakta azıcık yağ ile harikalar yaratmak, lezzetli ve sağlıklı yemeklerin tadını çıkarmak istiyorsanız çok gecikmeden bir airfryer almanızı tavsiye ederiz. Airfryer seçerken bilinen markaların kaliteli ve kullanıcılarından tam not alan modellerini tercih etmek oldukça önemli. Tam da bu noktada Cosori 5,5 Litre XXL Airfryer yüksek kullanıcı memnuniyetiyle göz dolduruyor. Şu anda yarı fiyatına satışta olan bu airfryer sizleri bekliyor.

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4. Hem tarz hem rahat! Under Armour ayakkabılarda 1000 TL'ye varan indirim

Adsız tasarım - 2023-10-09T165358.681

Spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Under Armour; spor giyimden aksesuarlara kadar birçok farklı kategoride ürünle, spor severlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Marka, yenilikçi teknolojiler kullanarak yüksek kaliteli ultra performans gösteren ürünler üretiyor. Hazır indirimdeyken sportif şıklık sunan Under Armour ürünleriyle tanışmaya ne dersiniz?

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5. Karaca Marka Günü devam ediyor! Küçük ev aletleri indirimde

Adsız tasarım - 2023-10-09T165622.666

Karaca'nın küçük ev aletleri arasında çay makineleri, kahve makineleri, su ısıtıcıları, tost makineleri, mikserler, blenderlar, türk kahve makineleri, elektrikli ızgaralar, fritözler, elektrikli süpürgeler, buharlı ütüler, elektrikli ocaklar, su sebilleri, katı meyve sıkacakları ve daha birçok ürün yer alıyor. Dayanıklı olması, yenilikçi tasarımları ve kalitesi nedeniyle nedeniyle sıklıkla tercih edilen Karaca küçük ev aletleri, kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

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6. Tommy Hilfiger ürünleri indirimde, sizleri bekliyor

Adsız tasarım - 2023-10-09T170742.693

Tommy Hilfiger'ın giyim koleksiyonları genellikle klasik ve modern tarzları birleştirir. Tommy Hilfiger, kaliteli malzemeler, iyi işçilik ve trendleri takip eden tasarımlarla ön plana çıkar. Klasik tarzı modern dokunuşlarla birleştirirken, özgün ve şık bir stil sunar. Hem günlük kullanım hem de özel etkinlikler için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

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7. Spor giyimde rahatlık arayanların tercihi Adidas'ta büyük fırsat

Adsız tasarım - 2023-10-09T170913.666

Adidas dünya çapında spor tutkunları tarafından adeta bir marka ikonu olarak kabul ediliyor. Yıllardır kaliteli ürünleri ve trendlere yön veren tasarımlarıyla ön plana çıkan marka, her beğeniye uygun spor ayakkabılarıyla olduğu kadar spor giyim ürünleriyle de göz dolduruyor. Adidas kalitesini hissettirecek ürünler arıyorsanız, markadaki indirimleri mutlaka keşfetmelisiniz.

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8. Taç ev tekstil ürünlerinin fiyatı düştü

Adsız tasarım - 2023-10-09T170010.724

Taç markası; kullanıcılarına yatak odası, banyo, mutfak gibi farklı alanlar için çeşitli ev tekstil ürünleri sunar. Yüksek kaliteli pamuklu kumaşlardan üretilmiş olan çarşaf takımları, oldukça popüler olup konforlu bir uyku deneyimi sağlar. Nevresim takımları ise farklı renk ve desen seçenekleriyle yatak odasına şık bir görünüm katar. Taç ev tekstil ürünleri, kaliteli malzemelerden üretilir ve dayanıklılığa önem verilir. Estetik tasarımlar ve çeşitli renk seçenekleri ile zevkinize ve evinizin tarzına uygun ürünler bulmanız mümkündür. Taç, evinizin her alanında rahatlık, şıklık ve kalite sunmayı hedefler.

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9. Çabasız şıklık sunan Levi's ürünlerinde fırsat

Adsız tasarım - 2023-10-09T173127.631

Levi's, birbirinden şık jeanlerin yanı sıra ceket, gömlek, ayakkabı ve aksesuarlar da dahil olmak üzere geniş bir giyim yelpazesine sahip. Dünya çapında birçok kişinin gardırobunda yer alan klasik ve zamansız bir marka olan Levi's yüksek kalite, dayanıklılık ve şıklık ile özdeşleşiyor. Sizin de Levi's'ın en havalı parçalarını gardırobunuza ekleme zamanınız gelmedi mi? Levi's ürünlerini hazır indirimdeyken kaçırmayın deriz!

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10. Calvin Klein çantalarda net %20 indirim

Adsız tasarım - 2023-10-09T170414.684

Lüks moda markası Calvin Klein'in çantaları şık, minimalist tasarımlara sahiptir. Markanın çantaları genellikle kaliteli deri ve diğer dayanıklı malzemelerden üretilir. Trendleri takip ederken klasik çizgileri de yakalar. Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun farklı boyut, renk ve stil seçenekleri sunar. Yüksek kalitede işçilikle günümüz modası ve pratik kullanımı birleştirir.

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11. Sweatshirtten eşofman takımına Champion ürünlerinde indirim zamanı

Adsız tasarım - 2023-10-09T172728.576

Champion, yüksek kaliteli malzemeler kullanarak rahatlık, dayanıklılık ve şıklığı birleştiren ürünler sunar. Champion'ın en ünlü ürünleri sweatshirtleridir. İkonik "C" logolu sweatshirtleri, geniş kesimleri ve rahatlık sunan kumaşlarıyla bilinir. Ayrıca, tişörtler, hoodie'ler, pantolonlar, şortlar ve spor ayakkabılar gibi çeşitli ürünler de markanın koleksiyonunda yer alır. Sporcuların ve aktif yaşamı sevenlerin tercih ettiği Champion ürünleri, genellikle sportif tarzı yansıtan tasarımlara sahiptir.

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12. Only & Sons giyim ürünlerindeki indirimi keşfetmeye ne dersiniz?

Adsız tasarım - 2023-10-09T170218.728

Only Sons; kaliteli, şık ve modern tasarımlarıyla tanınan bir erkek giyim markasıdır. Marka, kullanıcılarına pantolon, tişört, gömlek, ceket, sweatshirt ve aksesuar gibi çeşitli ürünler sunar. Only Sons'un sweatshirtleri en beğenilen ürünleri arasında yer alır. Only Sons, kaliteli kumaşlar kullanarak trendlere uygun tasarımlarla kullanıcılarını memnun eder. Siz de her daim havalı görünmek için Only Sons ile tanışmak ister misiniz?

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13. Baseus cep telefonu aksesuarları indirimde

Adsız tasarım - 2023-10-09T170530.667

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