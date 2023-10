Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Salomon, Merrell, Adidas, Puma... Spor ve outdoor dünyasının favori markalarında kaçırılmayacak indirimler başladı. Sevilen bu markaların indirimdeki ayakkabı modellerini bulduk ve sizin için bir araya getirdik. Konforuna hayran kalacağınız, kalitesiyle ve dayanıklılığıyla büyüleneceğiniz, stilinizi en iyi şekilde yansıtacağınız indirimdeki ayakkabı modellerini gelin birlikte keşfedelim.

1. Camper Runner Four Spor Ayakkabı

Yüksek kaliteli deri ve tekstil malzemelerinin birleşiminden oluşan bu ayakkabı hem dayanıklı hem de nefes alabilir bir yapıya sahip. Rahatlık arayanlar için tasarlanan Camper Runner Four Spor Ayakkabı, hafif ve esnek taban yapısıyla ayaklara adeta bulutların üzerinde geziyormuşsunuz hissi veriyor. Ayrıca özel OrthoLite tabanlık ve süper yumuşak astarı sayesinde ayakların her adımda konforlu kalmasını sağlıyor. Şık tasarım detaylarıyla dikkat çeken bu ayakkabı spor ve günlük kullanıma uygun olan çeşitli renk seçenekleriyle tarzınıza da özgünlük katmanıza olanak tanıyor. Kaliteli, rahat ve şık bir ayakkabı arayışındaysanızCamper Runner Four Spor Ayakkabı tam da ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir seçenek.

2. Salomon Cross Hike GTX 2 Yürüyüş Ayakkabısı

Gore-Tex membranlı üst yapısı sayesinde suya dayanıklılık ve nefes alabilirlik sağlayan bu ayakkabı her türlü hava koşulunda ayaklarınızı kuru tutarken aynı zamanda optimum havalandırma sağlıyor. Ekstra koruma için su geçirmez kaplamalarla donatılan ayakkabı dayanıklı Contagrip DS tabanıyla her zeminde mükemmel tutuş ve denge yaratıyor. Özel Sensifit ve Quicklace sistemleri ise ayakkabıyı ayaklarınıza mükemmel şekilde oturtarak istikrarı ve destek sunuyor. Hem hafif hem de dayanıklı olan CROSS HIKE GTX 2 aşınmaya karşı koruma sağlayan OrthoLite tabanlık ile uzun süreli konfor veriyor. Salomon Cross Hike GTX 2 Yürüyüş Ayakkabısı, doğada maceraya adım atarken rahatlık performans ve stil arayanlar için ideal bir seçenek.

3. Adidas Herren Fluidflow 2.0 Shoes-Low

Üstün hafiflik ve nefes alabilirlik için tasarlanan Adidas Herren Fluidflow 2.0 Shoes-Low ile üst yapısı sayesinde ayaklarınız havadar bir şekilde kalırken aynı zamanda maksimum konfor sağlıyor. Özel Cloudfoam teknolojisi topuk bölgesinde ekstra yastıklama sunarak ayaklara süper uyum ve konfor yaratıyor. Ayrıca uyumlu ve rahat bir şekilde ayarlanabilen bağcık sistemi ile ayakkabıyı ayaklarınıza mükemmel şekilde oturtmanıza olanak sunuyor. Hem spor aktiviteleri için ideal olan hem de günlük kullanıma uygun olan adidas Herren Fluidflow 2.0 Shoes-Low, dinamik bir tarz arayanlar için mükemmel bir seçenek.

4. Salomon Alphacross 5 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon Alphacross 5 GTX Yürüyüş Ayakkabısı doğa severler için mükemmel bir seçenek. Su geçirmez ve nefes alabilir Gore-Tex teknolojisi sayesinde ayaklarınızı her türlü hava koşulundan korurken aynı zamanda optimum konfor sağlıyor. Ayakkabının Contagrip MD tabanı her zeminde üstün tutuş ve dayanıklılık sunarken EnergyCell orta tabanı ise yürüyüşlerinize enerji ve geri tepki vererek yüksek performans yaratıyor. Ekstra koruma için ayakkabıda bulunan Toe Cap ve Mud Guard özellikleri ayaklarınızı dış etkenlere karşı koruyarak güvenli bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

5. Adidas RESPONSE SUPER 2.0 Ayakkabı

Adidas RESPONSE SUPER 2.0 Ayakkabı, enerjik ve hızlı adımlar için tasarlanmış özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayakkabının hafif ve dayanıklı üst yapısı maksimum nefes alabilirlik sağlayarak ayağınızın serin kalmasını sağlıyor. Boost teknolojili orta tabanıyla her adımda enerji geri dönüşü sağlayarak performansınızı artırıyor. Aynı zamanda Torsion System teknolojisi ayakların stabilite ve destek kazanmasını sağlayarak daha güvenli bir adım atmanızı mümkün kılıyor. Ayakkabının Continental kauçuk dış tabanı ise üstün tutuş ve dayanıklılık sunarak her zeminde güvenli bir koşu deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor.

6. Puma Basket Klasik XXI Sneaker

Puma Basket Klasik XXI Sneaker retro tarzı modern bir dokunuşla buluşturarak şıklığı ve konforu bir araya getiriyor. İkonik Basket serisinin güncellenmiş versiyonu olan bu sneaker dayanıklı deri üst kısmıyla uzun ömürlü kullanım vadederken ayakları maksimum rahatlıkla sarıyor. Dış tabanının kauçuk yapısı zemin tutuşunu artırmak ve her adımda güvenliğinizi sağlamak için özenle tasarlanmış. Şık ve sofistike tasarımıyla her kombini tamamlayabilen Puma Basket Klasik XXI Sneaker tarzınıza spor bir dokunuş katarken konfor ve performansı da elden bırakmıyor.

7. Adidas PARK ST Spor Ayakkabı

Adidas PARK ST Spor Ayakkabı, şık tasarımı ile her tarza uyumlu bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayakkabının üst kısmı nefes alabilen file kumaşı sayesinde ayakları serin tutuyor. Hafif ve yastıklama özellikli orta tabanı adımlarınızı enerji dolu ve rahat hissettirirken dış tabanı ise optimum zemin tutuşunu destekleyerek her adımda güven veriyor. Hem spor salonunda hem de günlük kullanımda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu ayakkabı tarzınızı ve performansınızı yükseltecek.

8. Merrell Moab Speed Mid Gtx Gezi Botu

Merrell Moab Speed Mid Gtx Gezi Botu, macera severlerin favorisi olacak üstün özelliklere sahip bir outdoor ayakkabı. Dayanıklı ve suya dayanıklı GORE-TEX® membranı sayesinde ayaklarınızı kuru ve rahat tutarken hafif ve esnek yapısıyla optimum hareket özgürlüğü sunuyor. Ayakkabının üstü dayanıklı file ve TPU malzemelerle güçlendirilmiş. Ayaklarınızı rahatça sararken etkili bir destek ve yastıklama sunan OrthoLite® iç taban, uzun yürüyüşlerde bile maksimum konfor yaratıyor. Vibram® MegaGrip dış tabanı her türlü zeminde üstün tutuş ve stabilite sağlarken özel olarak tasarlanmış taban desenleri suda, çamurda veya kaya gibi zorlu yüzeylerde bile üstün performans sergiliyor.

9. Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı

Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı, doğa tutkunlarına özgürlük ve güvenlik sunan üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Dayanıklı ve hafif yapısı sert yüzeylere uyum sağlarken zamanın ve zorlu koşulların etkisini azaltarak maksimum performansın keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor. Özel Continental™ lastik tabanı sayesinde üstün zemin tutuşu sağlarken kaygan yüzeylerde bile güvenli adımlar atmanızı sağlıyor. Ayrıca darbelere dayanıklı ve stabil yapıdaki OrthoLite® iç tabanı ayak kemerinizi desteklerken yastıklama sağlayarak uzun yürüyüşlerde bile rahatlık sunuyor. Eşsiz bir kombinasyon olan adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı, macera dolu doğa keşiflerinizde stilinizden ödün vermeden maksimum performansı garanti ediyor.

10. Merrell ALVERSTONE 2 GTX Ayakkabı

Merrell ALVERSTONE 2 GTX Ayakkabı, doğayı keşfetmek isteyenleri etkileyecek üstün özellikleri ile öne çıkan bir outdoor ayakkabı! Su geçirmez GORE-TEX® membranı sayesinde ayaklarınızı kuru ve konforlu tutarken dayanıklı ve esnek yapısıyla uzun süreli kullanıma uygun bir seçenek. Ayakkabının üst kısmı, dayanıklı deri ve ağ örgü kombinasyonuyla hava alabilen bir yapıya sahip. Merrell Air Cushion teknolojisi, topuk bölgesinde ekstra destek ve yastıklama sunarak her adımda rahatlık sağlarken Vibram® MegaGrip dış tabanı ise üstün tutuş ve zemin hakimiyeti sunuyor. Merrell ALVERSTONE 2 GTX Ayakkabı, dayanıklılık, konfor ve performansı bir arada sunarak doğa tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir seçimdir.

Bu içerik 14 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Modadan ev yaşama günün fırsatlarını görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.