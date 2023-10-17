Su geçirmez, ultra konforlu Merrell outdoor ayakkabıda 1380 TL indirim

Doğanın güzelliklerini keşfetmek, açık havada özgürce dolaşmak, macera dolu anlar yaşamak ve her adımda özgürlüğü hissetmek... Bu deneyimleri en keyifli ve güvenli şekilde yaşamak isterseniz kaliteli bir outdoor ayakkabıya ihtiyacınız var demektir. GORE-TEX teknolojisiyle donatılmış Merrell Moab 3 Mid Gtx Ayakkabısı size aradığınız tüm özellikleri sunuyor, üstelik kısa süreliğine indirimde! Outdoor tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alan bu ayakkabıyı sizin için inceledik.
Öne çıkan özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Botlar çok rahat ve harika ayak bileği desteğine sahip."
Bu içerik 17 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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