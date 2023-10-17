Su geçirmez, ultra konforlu Merrell outdoor ayakkabıda 1380 TL indirim

Doğanın güzelliklerini keşfetmek, açık havada özgürce dolaşmak, macera dolu anlar yaşamak ve her adımda özgürlüğü hissetmek... Bu deneyimleri en keyifli ve güvenli şekilde yaşamak isterseniz kaliteli bir outdoor ayakkabıya ihtiyacınız var demektir. GORE-TEX teknolojisiyle donatılmış Merrell Moab 3 Mid Gtx Ayakkabısı size aradığınız tüm özellikleri sunuyor, üstelik kısa süreliğine indirimde! Outdoor tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alan bu ayakkabıyı sizin için inceledik.

Yürüyüş severlerin ilk tercihi: Merrell Moab 3 Mid Gtx Yürüyüş Ayakkabısı

Öne çıkan özellikleri

GORE-TEX membranı sayesinde su geçirmez ve nefes alabilir bir yapıya sahip.

Ayaklarınızı yağmur, su birikintileri veya nemli ortamlardan korurken aynı zamanda hava almasını sağlar.

Orta bilek boyuyla ayak bileğinizi destekler ve bilek burkulmalarını önler.

Taban kısmındaki hafif topuk desteği ve yastıklama sayesinde ayaklarınızı rahat ve konforlu tutar.

Vibram dış tabanı, yüksek tutuş sağlar ve kaygan veya zorlu zeminlerde bile iyi bir performans sunar.

Üst kısmında kullanılan dayanıklı deri ve sentetik malzeme, ayakkabının uzun süre kullanıma dayanıklı olmasını sağlar.

Ayakkabının iç kısmı, OrthoLite yastıklama ve EVA orta tabanla desteklenerek konforlu bir yürüyüş sunar.

Moab 3 Mid Gtx, yürüyüş, trekking, dağcılık gibi açık hava etkinlikleri için ideal bir seçenektir. Su geçirmezlik, rahatlık, dayanıklılık ve tutuş özellikleriyle güvenli ve konforlu bir yürüyüş deneyimi sunan bir ayakkabıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Botlar çok rahat ve harika ayak bileği desteğine sahip."

"Merrell farkı! Merrell'i 20 yıldan fazladır giyiyorum, başka marka almıyorum."

Bu içerik 17 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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