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Merrell, Jack Wolfskin, Salomon ve dahası! Outdoor giyim ürünlerinde %50'ye varan indirimler

19.10.2023 17:16 | Son Güncelleme:
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Serin ve soğuk havalarda sıcacık hissetmek, yağmurlu ve karlı havalarda sudan, çamurdan korunmak, dışarıda geçirdiğiniz vakitlerde hem rahat hem de konforlu olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Merrell, Salomon, Jack Wolfskin, Columbia ve Quiksilver markalarının outdoor ürünlerinde %50'ye varan indirimler başladı. Su geçirmez özellikli ayakkabıların bu indirimlerin yıldızı! Sizin için indirimdeki markaları bir araya getirdik. İşte detaylar!

Merrell, Jack Wolfskin, Salomon ve dahası! Outdoor giyim ürünlerinde %50'ye varan indirimler

Serin havalar yüzünü gösterdi, gardıroplardaki yazlık kıyafetler yerini kışlık kıyafetlere bıraktı. Kış mevsiminin gelmesine az bir zaman kala, kışı sıcak ve konforlu geçirmek için gereken kıyafet, ayakkabı gibi giyim ihtiyaçları da tamamlanmaya başladı. Siz de sezonunda yüksek paralar ödemek yerine şimdiden indirimli ürünler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sıcacık, konforlu ve rahat bir kış geçirmeniz için tüm zorlu koşullarda yanınızda olacak outdoor markalarındaki indirimleri sizin için derledik. Haydi gelin, keşfedelim.

1. Zorlu hava koşullarına dirençli ürünleriyle tanınan Merrell'da indirim zamanı

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Outdoor tutkunları için özel olarak tasarladığı ürünleriyle öne çıkan Merrell markası, ayakkabıdan kıyafate dayanıklı ürünleriyle tanınıyor. Markanın her türlü hava koşuluna uygun olarak tasarladığı ayakkabıları outdoor severlerden tam not alıyor. Doğa yürüyüşleri, dağcılık, bisiklet gibi aktivitelerde kullanılmak üzere kaliteli ve dayanıklı outdoor ürünler arıyorsanız Merrell'ın indirimdeki ürünlerini mutlaka keşfetmelisiniz.

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2. En sevilen outdoor markalardan Jack Wolfskin'de fırsat

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Jack Wolfskin, doğada vakit geçirirken rahat ve korunaklı olmayı hedefleyenler için ürettiği dayanıklı ürünleri ile tanınıyor. Su geçirmez, nefes alabilen, kaliteli materyallerden üretilmiş ayakkabılardan ceketlere, şapkalardan eldivenlere geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Doğada geçirdiğiniz vakitleri keyifle taçlandırmak isterseniz Jack Wolfskin indirimlerini kaçırmamalısınız!

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3. Salomon indirimlerini keşfedin, konforu yaşayın!

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Trekking, dağcılık, koşu, kayak ve diğer dış mekan aktiviteleri için özel tasarlanmış spor ayakkabılar ve kıyafetler üreten Salomon, ayak anatomisine uyumlu ve dayanıklı ayakkabılarıyla ünlü. Markanın ultra rahat ayakkabıları, ayaklara yüksek düzeyde konfor, stabilite ve çekiş sağlamak için özel olarak tasarlanıyor. Bu özellikleri sayesinde dağlık arazilerde, kayalık alanlarda ve zorlu doğa koşullarında aktif olarak kullanılıyor. Salomon aynı zamanda outdoor giysiler, çantaları ve aksesuarlar da üretiyor. Su geçirmez ve nefes alabilir özelliklere sahip ceketler, pantolonlar, şapkalar ve eldivenler, kullanıcılara hava koşullarına uygun bir koruma sağlıyor.

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4. Kullanıcılarından tam not alan Columbia ürünleri kısa süreliğine indirimde!

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Outdoor severleri doğa keşfi ve maceralarına hazırlayan Columbia markası, fonksiyonel tasarımlı, dayanıklı ürünleriyle binlerce kişinin favorisi! Columbia; gezginler, sporcular ve doğa severler için güvenilir ve kaliteli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar için uygun ürünler sunuyor. Fonksiyonel tasarımları, dayanıklıve kullanım kolaylığı sunan ürünleri ile sıkça tercih ediliyor. Siz de hazır indirim varken Columbia kalitesiyle tanışmaya hazır mısınız?

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5. Rahatlık ve tarzı birleştiren Quiksilver'de indirimler devam ediyor

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Gençler arasında oldukça popüler olan Quiksilver, plaj kültürü ve dış mekan sporlarına ilgi duyanları hedefleyerek tasarlanmış ürünleriyle öne çıkıyor. Marka, özellikle sörf, snowboard, kayak, sörf ve skateboard gibi sporlar için giysiler, ayakkabılar, aksesuarlar ve ekipmanlar üretiyor. Quiksilver'ın ürün yelpazesi, şortlar, tişörtler, ceketler, pantolonlar, şapkalar, güneş gözlükleri ve sırt çantaları gibi birçok farklı ürünü içeriyor. Rahatlık ve tarzı birleştirerek genç ve enerjik bir görünüm sunan Quiksilver ürünlerindeki indirimleri keşfetmeye ne dersiniz?

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Bu içerik 19 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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