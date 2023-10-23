Dilan Polat'tan sonra Nez Demir'in mal varlığına da el konuldu! "Arkadaş kurbanıyım"

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında. Son olarak başsavcılık konuya dair açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Bu süreçte Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine de bu soruşturma sıçradı. Her ne kadar fenomen konuyla alakası olmadığını söylese de Nez Demir'in mal varlığına da el konuldu.

AĞLAYARAK İSYAN ETTİ

Fenomen sosyal medyada açıklama yaparak "Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için. Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen" dedi.

Nez Demir mağdur olduğunu vurgulayarak tedbir yüzünden parasını kullanamadığını söyledi ve ağlayarak bu sürecin bitmesini istedi.







