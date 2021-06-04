Böyle korkunç gelenek görülmedi! Yas için parmaklarını kesen ilginç kabile: Dani kabilesi

Dani kabilesi, ulaşımın sadece uçakla sağlandığı ve bir hayli zor olduğu Wamen isimli bir kasabada yaşıyorlar. Papua eyaletine uzak bir lokasyonda varlığını sürdüren kabile ilk olarak 1938 yılında Amerikalı misyoner Richard Archbold tarafından keşfedildi. Dünyanın en izole ve değişime uğramamış ilkel kabilelerin biri olan Daniler, ormanın derinliklerinde hayatını sürdürüyor. Kıyafetleri, gelenekleri ve yaşam tarzıyla kabile aslında dış dünyadan tamamen kopuk bir halde. Dani kabilesinin bu kopukluğu ise en çok yas ritüelleri ve cenaze sırasında ortaya çıkıyor. Dani üyeleri sevdikleri birini kaybedince dünyanın en ilginç yasını tutuyor.

Daniler eşi, çocuğu gibi sevdikleri kişiler öldüklerinde yas tutmak için bir parmağını kesiyorlar. Kesmeden önce iple sıkıca sararak parmağın uyuşmasını sağlıyorlar, sonra da kesiyorlar. Hayatlarına bu şekilde ilginç ve acı verici bir yasla devam ediyorlar. Bu gelenek kabile içerisinde o kadar yaygın ki parmak sayılarına bakılarak üyelerin evli olup olmadığı anlaşılıyor.



