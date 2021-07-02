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Türünün son örneği olan ve ilginç gelenekleriyle merak uyandıran anaerkil bir kabile: Samburu

02.07.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın sünneti, şiddet, tecavüz ve tacizden kaçarak kendilerine köy kuran Samburu kabilesi dış dünya ile ilişkilerini olmasına rağmen geleneklerini yüzyıllardır devam ettirebilen bir kabiledir. Bu kabilenin en ilginç özelliği ise anaerkil bir sisteme sahip olmaları ve başta yemek rutinleri olmak üzere geleneklerini yaşatabilmeleridir.

Türünün son örneği olan ve ilginç gelenekleriyle merak uyandıran anaerkil bir kabile: Samburu

Samburu insanları, Kenya dağının kuzeyinde çöl ile birleştiği Kuzey Kenya’da yaşıyor. Sığır besicisi Nilotesler, 500 yıl kadar önce Rift vadisi boyunca güneye doğru hareket ederek Kenya’ya gelmişler. Nilotesler’in bir kolu olan Samburular, sığırlarını beslemek için her 5-6 haftada bir göç ediyorlar. Onlar Masai kabilesine göre, daha eşitlikçi, bağımsız ve geleneksel yapıdalar. Hayvancılıkla uğraştıkları için yarı göçebe bir yaşam tarzını benimsiyorlar.

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Sambura kabilesinin hayatta kalmasının en önemli parçalarından biri sığır, koyun, keçi ve develerinden oluşan hayvanlarıdır. Beslenme tarzları ve gelenekleri tamamen hayvancılık üzerine kuruludur. Diyetleri çoğunlukla süt ve bazen de ineklerin kanlarından oluşur. Kan, ineğin iç kısmında minik bir delik oluşturarak ve bir kaba boşaltarak toplanır. Yara daha sonra hızlı bir şekilde sıcak kül ile kapatılır. Et yalnızca özel durumlarda tüketilir. Samburu diyeti ayrıca kazılmış ve bir çorba haline getirilmiş kökler, sebzeler ve yumrular ile desteklenir.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya
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