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  4. Kare kare fotoğraflar paylaşıldı! Eski ABD Başkanı Donal Trump nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Kare kare fotoğraflar paylaşıldı! Eski ABD Başkanı Donal Trump nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

10.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, görevinin bitmesinin ardından bazı gizli belgeleri elinde bulundurduğuna yönelik iddialarla yargılanması Amerika’nın gündemine yerleşti. Trump’a yönelik olarak gizli belgelerle alakalı 37 suçlama yöneltilirken belgelerin bir kısmı Florida’daki malikanesinin banyosunda saklandığını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Kare kare fotoğraflar paylaşıldı! Eski ABD Başkanı Donal Trump nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, görevden ayrıldıktan sonra, Amerika'nın konvansiyonel ve nükleer silah programlarını, ABD savunmasındaki potansiyel zayıf noktaları ve bir yabancı saldırıya yanıt verme planlarını detaylandıran belgeler de dahil olmak üzere yüzlerce gizli hükümet belgesini yasadışı bir şekilde Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde sakladığına yönelik dava ülkenin gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor. Başkanlık seçimini kaybettiğinin kesinleşmesinden sonra Donal Trump’ın Beyaz Saray’dan alınırken ulusal sırların olduğu belgeleri yanında götürdüğü iddia edilerek hakkında dava açılmıştı. Trump’ın evine yapılan baskında 100 gizli belgeye el konulmuştu.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

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Florida Bölge Mahkemesinin, Trump'a yönelik "gizli belgeler" ile ilgili kamuya açıklanan 49 sayfalık dava dosyasında, Trump'a karşı aralarında "ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması" dahil 37 suçlama yöneltildi.

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Trump'a yönelik iddianamede, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) tarafından paylaşılan görüntülerde Trump’ın malikanesinin salon, yatak odası, banyo gibi çeşitli odalarında belgeleri sakladığını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN HESAPLADI

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Trump, dün akşam kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgeler" ile ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

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Gelecek hafta salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanının başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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