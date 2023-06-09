ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! “Dışarı çıkmayın uyarısı” yapıldı... Hava kalitesi düşünce maskeler geri döndü

Kanada’nın kuzeydoğu bölgelerinde haftalardır devam eden orman yangınlarının yol açtığı duman bulutu New York ve Pensilvanya’yı esir aldı. Yangınlar nedeniyle ABD’nin kuzeydoğu bölgesinde son 20 yıldır görülen en yoğun duman bulutunun oluştuğu açıklandı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, New York’ta hava kalite indeksinin ülkede tehlikeli seviyeye ulaşarak 342 ölçüldüğünü açıkladı. Pensilvanya’da ise hava kalitesi indeksinin 400’ü aştığı bilgisi verildi.

New York Valisi Kathy Hochul, hava kalitesinin kötü olması nedeniyle eyalet genelinde 1 milyon ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı. Hava kalitesi tehlikesinin hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, ülkenin Doğu Yakası’ndaki okullarda spor aktiviteleri, gezi gibi açık hava etkinlikleri iptal edildi.

Havanın solunum rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirten yetkililer, bölge halkına evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Federal Havacılık İdaresi, oluşan sisin, hava sahasında görüş mesafesini azaltması nedeniyle New York ve Philadelphia şehirlerinde hava trafiğini yavaşlattığını açıkladı.

ABD BAŞKANI BIDEN: YETKİLİLERİ DİNLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ

ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tehlikeli hava kirliliğine maruz kalan Amerikan halkının, özellikle sağlık sorunları olanların, kendilerini ve ailelerini korumak için yetkilileri dinlemesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

İngiliz aktris Jodie Comer, New York’ta gerçekleştirdiği şov sırasında nefes almakta güçlük çektiğini belirterek "Bu havada nefes alamıyorum" dedi. Sahneden yardımla inen aktris şova devam edemedi.

Kanada’nın kuzeydoğu bölgelerinde başlayan orman yangınlarında şuana kadar 3.8 milyon hektar alan küle dönerken, 120 bin insan ise evlerinden tahliye edildi. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC), yangınların çoğunun Quebec’te olduğunu ve ülke genelinde 437 noktada orman yangınının devam ettiğini, 116 yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi. (İHA)

UÇUŞLAR DA ERTELENDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Kanada’da çıkan orman yangınlarının dumanı nedeniyle azalan görüş mesafesinin hava yolculuğunu etkilediğini ve New York’ta bulunan LaGuardia Havalimanı’na giden uçuşları ertelediğini, Philadelphia Uluslararası Havaalanı’na yapılan kalkışların da iptal edildiğini duyurdu.

FAA’dan yapılan açıklamada, “Orman yangını dumanından azalan görüş mesafesi, bugün hava yolculuğunu etkilemeye devam edecek. New York City, Washington DC, Philadelphia ve Charlotte'a trafik akışını güvenli bir şekilde yönetmek için muhtemelen adımlar atmamız gerekecek. Kuzeydoğu, Ohio ve Orta Atlantik'ten LaGuardia Havalimanı’na giden uçuşları durdurduk. Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Philadelphia Uluslararası Havaalanı’na yapılan kalkışlar iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

FAA, LaGuardia’ya yapılacak uçuşların ortalama 54 dakika erteleneceğini belirtti. Ayrıca LaGuardia ve Philadelphia havalimanlarına dair resmi sosyal medya hesaplarından da yolculara duyuru yapılarak, ‘uçuş durumunu hakkındaki güncellemeler için’ havayolları ile iletişimde olmaları çağrısında bulunuldu. (DHA)

