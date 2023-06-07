2 aylık bebeği kaybolan anne hayatının şokunu yaşadı! Cansız bedeni evinin altında gömülü olarak bulundu

19 yaşındaki Veena isimli bir anne, polise 2 aylık oğlunun Nonthaburi eyaletinin Pak Kret ilçesindeki Tiwanon Soi'deki Rung Reuang Nivet Köyündeki evlerinde kaybolduğunu bildirdi. Oturma odasındaki uyku pedinde oğluyla birlikte uyuduğunu belirten anne uyandığında ise bebeğinin yanında olmadığını fark ettiğini söyledi. Başlangıçta 19 yaşındaki anne yaygın bir olay olduğu için komşularından birinin gelerek bebeğe bakmak için aldığını düşündü. Ancak çevresindekilerin bebeği almadığını söylemesi üzerine endişelenerek polise haber verdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

19 yaşındaki anne evinin kapısını her zaman açık bıraktığını ve çevresindekilerin büyük bir kolaylıkla içeri girebileceğini belirtti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan incelemede 2 aylık bebeğin evin altına gömülmüş cansız bedenine ulaşıldı. Polis, olayın kesin nedenini belirlemek için aile üyelerini sorgulamaya aldı.