Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Mucizenin fotoğrafı! Uçağı Amazon ormanlarına düşen dört çocuk, kazadan 40 gün sonra mucizevi bir şekilde canlı bulundu

Mucizenin fotoğrafı! Uçağı Amazon ormanlarına düşen dört çocuk, kazadan 40 gün sonra mucizevi bir şekilde canlı bulundu

10.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da 1 Mayıs’ta Amazon ormanlarına düştüğü belirtilen ve 17 Mayıs’ta enkazı bulunan uçak kazasından 40 gün sonra mucize gerçekleşti. Uçağın içinde yolcular arasında bulunan dört, dokuz, 13 yaşlarındaki ile henüz 12 aylık olan bir bebekten oluşan dört çocuğa 40 gün sonra canlı olarak ulaşıldı.

Mucizenin fotoğrafı! Uçağı Amazon ormanlarına düşen dört çocuk, kazadan 40 gün sonra mucizevi bir şekilde canlı bulundu

Kolombiya’da 1 Mayıs’ta içerisinde mürettebatta dahil olmak üzere 7 kişilik bir uçağın düştüğü haberi ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Kaza, dev ağaçların 40 metreye kadar büyüyebildiği ve şiddetli yağışların yaygın olduğu Guaviare ve Caquetá arasındaki sınırda meydana geldi. Yetkililer, uçağın düşmesine neyin neden olduğunu henüz açıklamadı. Uçak ormanlık bir yerden Kolombiya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki ana şehirlerden biri olan San Jose del Guaviare'ye uçuyordu.

1

Amazon ormanlarına düştüğü tespit edilen uçağın enkazına 17 Mayıs’ta ulaşıldı. Enkazda pilot dahil olmak üzere 3 yetişkinin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak uçağın içinde bulduğu tespit edilen dört çocuğun izine rastlanmadı. Çocuklara ulaşabilmek için geniş bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DÜNYA BU MUCİZEYİ KONUŞUYOR

2

Anneleri Magdalena Mucutui Valencia kazada hayatını kaybeden dört çocuk kazadan 40 gün sonra canlı olarak bulundu. Askeri kaynaklar Cuma günü Kolombiya basınına verdiği demeçte, çocukların ormanda 40 gün tek başlarına kaldıktan sonra sağ olarak bulunduklarını söyledi. Açıklamada çocukların susuz kaldıkları ve böcek ısırıkları olduğu ancak bunun dışında durumlarının iyi olduğu söylendi.

4

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" dedi.

İlginizi Çekebilir

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

 Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

 Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

 Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndüABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü
Seksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdiSeksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdi
“Dünyanın en seksi voleybolcusu” denildi! Bikinili pozu olay yarattı“Dünyanın en seksi voleybolcusu” denildi! Bikinili pozu olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya uçak

En Çok Okunan Trend Haberler

Cesur bikini! Sadece göğüslerini uçlarını örttü: “Nokta kadar...”

Cesur bikini! Sadece göğüslerini uçlarını örttü: “Nokta kadar...”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Sınır tanımadı! İçine hiçbir şey giymeden sadece pantolon askısı taktı

Sınır tanımadı! İçine hiçbir şey giymeden sadece pantolon askısı taktı

Hava Kuvvetleri’nde görevliydi! Yeni işi şaşırttı... “Bikinili barmenim”

Hava Kuvvetleri’nde görevliydi! Yeni işi şaşırttı... “Bikinili barmenim”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.