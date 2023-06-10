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  4. Alkollü sürücü ile polisin ilginç anları... “Alkollüyüm” dedi, direksiyon başında içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Alkollü sürücü ile polisin ilginç anları... “Alkollüyüm” dedi, direksiyon başında içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

10.06.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da adı Damian olarak açıklanan bir sürücü polis çevirmesine yakalandığında bir elinde içki şişesi varken diğer eliyle aracını sürüyordu. İçki içtiğini itiraf eden sürücü, alkolmetreyle yapılan iki testte “sıfır promil” çıkınca ceza almaktan kurtuldu. Damian içki şişesini çöpe attıktan sonra serbest bırakıldı.

Alkollü sürücü ile polisin ilginç anları... “Alkollüyüm” dedi, direksiyon başında içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Polis şüpheli bir şekilde kullanılan bir aracı durduktan sonra sürücünün direksiyon başındayken kucağında alkol şişesi koyduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Adı Damian olarak açıklanan Avustralyalı sürücü, içki içtiğini itiraf etti. Ancak polisin alkometreleri “sıfır promili” gösterince sürücü serbest bırakıldı.

POLİSLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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Memurlar içki şişesinin yarısının boş olduğunu söylediklerinde ise sürücü alkol tükettiğini itiraf ederek en son yudumunu ise polis çevirmesinden 15 dakika kadar önce aldığını söyledi. LadBible’de yer alan habere göre, alkolmetreye üfleyen sürücü “sıfır promil” çıktı. Ekipmanın bozulabileceğinden şüphelenen görevliler, başka bir test cihazıyla ikinci bir test yaptı ancak aynı sonucu verdi.

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Şişenin kalan içeriğini döktü ve serbest bırakılmadan önce direksiyon başındayken alkol şişesiyle araç kullanmaktan 177 sterlin ( 5 bin 206 TL) para cezasına çarptırıldı.

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