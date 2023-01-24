Kenyalı adam karısını evinde başka bir adamda bastı! Öfkeli koca eşinin sevgilisini döverek öldürdü

Kenya’da yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. İşinden evine gelen ismi açıklanmayan koca karısı Chero’yu komşusu Julius Kipkurui ile bastı. İhanete uğrayan koca karısının yasak aşk yaşadığı sevgilisini döverek öldürdü. Kriminal Soruşturma Müdürlüğü (DCI) yaptığı açıklamada olayı doğruladı.

YATAKTA CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI

Kriminal Soruşturma Müdürlüğü (DCI)’nın yerel basına yaptığı açıklamada, kocasının işe gitmesi üzerine sevgilisini eve çağıran kadın eşinin erkenden dönmesiyle ne yapacağını şaşırdı. İşten evine gelen koca yatak odasından gelen sesleri duyunca odaya doğru hareket etti ve karısını komşusuyla yatakta cinsel ilişkiye girerken yakaladı. İhaneti gören öfkeli koca karısının sevgilisine saldırarak onu dövmeye başladı.

Evden kaçmaya çalışan Kipkurui, aldığı darbeler sonucunda yerel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sevgili hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kocayı tutukladı.