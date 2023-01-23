Karısını ve sevgilisini yarı çıplak yakaladı! Yasak aşkı öğrenen eş dehşet saçtı... “Hayatımda hiç bu kadar dayak yememiştim”

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bir gönderide karısının ihanetiyle yüzleşen bir adamın intikamı gündem oldu. İsmi açıklanmayan adam karısının şüpheli davranışlarını fark edince kendisini aldattığını düşünerek onu takip etmeye karar verdi. Eşini sevgilisiyle yarı çıplak bir halde yatakta yakalayan adam önce karısının gözü önünde sevgilisine saldırdı. Ardından ise olay yerinden uzaklaşan kızgın eş, sevgilinin açık adresini bularak arkadaşlarıyla birlikte evini bastı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Karısının sevgilisinin evine arkadaşlarıyla birlikte giden adam ihanetin intikamını almak için genç adamı tekme tokat dövdü. Kızgın kocasının kendisini kemerle dövdüğünü ifade eden genç sevgili olayı, “Hayatımda daha önce bu kadar dayak yememiştim” diyerek anlattı.