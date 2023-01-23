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Karısını ve sevgilisini yarı çıplak yakaladı! Yasak aşkı öğrenen eş dehşet saçtı... “Hayatımda hiç bu kadar dayak yememiştim”

23.01.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam evli bir kadınla ilişki yaşıyordu. Karısının kendisini aldattığından şüphelenen adam, eşini ve sevgilisini yarı çıplak bir şekilde yatakta yakaladı. Yasak aşkı gören adam intikam almak için daha sonrasında arkadaşlarını da toplayarak eşinin sevgilisinin evini bastı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Karısını ve sevgilisini yarı çıplak yakaladı! Yasak aşkı öğrenen eş dehşet saçtı... “Hayatımda hiç bu kadar dayak yememiştim”

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken bir gönderide karısının ihanetiyle yüzleşen bir adamın intikamı gündem oldu. İsmi açıklanmayan adam karısının şüpheli davranışlarını fark edince kendisini aldattığını düşünerek onu takip etmeye karar verdi. Eşini sevgilisiyle yarı çıplak bir halde yatakta yakalayan adam önce karısının gözü önünde sevgilisine saldırdı. Ardından ise olay yerinden uzaklaşan kızgın eş, sevgilinin açık adresini bularak arkadaşlarıyla birlikte evini bastı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

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Karısının sevgilisinin evine arkadaşlarıyla birlikte giden adam ihanetin intikamını almak için genç adamı tekme tokat dövdü. Kızgın kocasının kendisini kemerle dövdüğünü ifade eden genç sevgili olayı, “Hayatımda daha önce bu kadar dayak yememiştim” diyerek anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ihanet

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