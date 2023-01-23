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Sevgilisinin karısı eve gelince böyle kaçmaya çalıştı! Havluyla balkondan atlamak istedi... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

23.01.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir ihanet görüntüsü gündem olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın evli bir adamla evinde birliktelik yaşadığı sırada karısının onları basması üzerine kaçmak için balkonu tercih etti. Havluyla yarı çıplak halde balkondan atlamak için hamle yapan kadın, öfkeli eşin dışarı çıkması üzerine eve geri kaçtı.

Sosyal medyada yasak aşk yaşayan bir çiftin yakalanma anlarına ait görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın sevgilisinin eşinin eve gelmesi ve onları yakalaması üzerine ne yapacağını şaşırdı. Kadının kendisine saldırması üzerine can havliyle balkona yönelen genç sevgili çareyi aşağıya atlamaya çalışmakta buldu. Ancak ihanete uğrayan eşin dışarı çıkması üzerine genç kadın balkon demirlerinden eve geri girdi. O anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

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Genç kadının havluya sarılı bir halde balkondan sarktığı anlar sokaktan geçenlerin tepkisini çekti. Yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken yorum ve beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma ihanet

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