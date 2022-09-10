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  4. Mezuniyet gecesinde skandal! Öğrencilerine zorla alkol verdi, yetmedi twerk yaptı

Mezuniyet gecesinde skandal! Öğrencilerine zorla alkol verdi, yetmedi twerk yaptı

10.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir okulda öğretmenlik yapan 39 yaşındaki Julie Kinsey Hoover isimli bir kadın okulun düzenlediği mezuniyet balosundan yaptıklarıyla gündem olmayı başardı. Öğretmen öğrencilerini alkol içmeye teşvik ettiği ve cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mezuniyet gecesinde skandal! Öğrencilerine zorla alkol verdi, yetmedi twerk yaptı

2018'den beri ABD'nin Florida eyaletinin Perry kentindeki okulda öğretmenlik yapan Hoover, Salı günü bir müfettişin iddiaları ortaya atan 18 yaşındaki bir çocukla konuşmasının ardından tutuklandı. Taylor County Şerif Ofisi olaya ilişkin öğrencinin ifadesini paylaşarak, “Öğrenci müfettişe baloda Bayan Hoover’ın kendisine alkol içmesi için baskı yaptığını ve içkinin pipetini zorla ağzına koyduğunu söyledi. Dans pistinde diğer öğrencilere yakınlaşarak onlara temas etti” ifadelerini kullandı.

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GÖREVİ KÖTÜ KULLANMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mezuniyet balosundaki davranışlarından sonra hakkında soruşturma başlatılan Hoover’ın başka bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Öğrencisiyle aralarındaki mesajlaşmalar ortaya çıkan Hoover, görevi kötüye kullanma suçundan tutuklandı. Görevinden süresiz olarak men edilen Hoover yeniden mahkeme karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Amerika öğrenci
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