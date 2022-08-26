Kıyafeti uygunsuz bulunan öğretmen sosyal medyanın hedefi oldu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Öğretmen , ABD'nin Montana kentindeki bir okulda yaptığı sanat çalışmalarını ve sınıf görüntülerini sık sık "Toybox Dollz" sosyal medya hesabında paylaşıyor. Öğretmenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada popüler olurken kıyafet seçimlerine yönelik eleştiriler ise peşi sıra geldi. Öğrencilerin önünde uygun kıyafet giymediği için eleştiriler öğretmeni bazı veliler ise sadece sosyal medyadan beğeni toplamak için görevini kötüye kullanmakla suçladı.

Sanat öğretmenin genellikle ince belini göstermek için sosyal medya paylaşımlarında yüksek bel pantolonlar ve üstünü tamamen saran bluzlar giydiği görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun” diyerek eleştirdiği öğretmen ise sadece beden ölçülerinin bu şekilde olduğunu ve ayrıca bir uğraş sarf etmediğini söyledi.

Kendisine yönelik olarak yapılan sert yorumlara tepki gösteren öğretmen, “Bazı kişilerin çılgınca kötü şeyler söylediğini gördüm. Ben çocuklara eğitim veriyorum ve hiçbiri bu şekilde düşünmüyor. Hatta öyle algılamalarına imkan yok. Ben iyi bir öğretmenim ve sanat yaratmayı, bunu birilerine öğretmeyi seviyorum. İnsanların fiziksel görünüşümü eleştirmesi akıllara durgunluk veriyor. Okulumdaki bazı veliler gerçekten benim en büyük destekçim, okulda ders verdiğim için bana teşekkür etmek için yazıyorlar.