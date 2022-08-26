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Kıyafeti uygunsuz bulunan öğretmen sosyal medyanın hedefi oldu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

26.08.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Montana eyaletinde sanat öğretmeni olarak görev yapan kadın kıyafet seçimlerinden dolayı sosyal medyanın hedefi oldu. Vücut hatlarını belli eden kıyafetler tercih ettiği için eleştirilen öğretmenin sosyal medya kullanıcıları tarafından okul için uygunsuz olduğu dile getirildi ve yanlış bir davranış içinde olduğu savunuldu.

Öğretmen, ABD'nin Montana kentindeki bir okulda yaptığı sanat çalışmalarını ve sınıf görüntülerini sık sık "Toybox Dollz" sosyal medya hesabında paylaşıyor. Öğretmenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada popüler olurken kıyafet seçimlerine yönelik eleştiriler ise peşi sıra geldi. Öğrencilerin önünde uygun kıyafet giymediği için eleştiriler öğretmeni bazı veliler ise sadece sosyal medyadan beğeni toplamak için görevini kötüye kullanmakla suçladı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Sanat öğretmenin genellikle ince belini göstermek için sosyal medya paylaşımlarında yüksek bel pantolonlar ve üstünü tamamen saran bluzlar giydiği görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun” diyerek eleştirdiği öğretmen ise sadece beden ölçülerinin bu şekilde olduğunu ve ayrıca bir uğraş sarf etmediğini söyledi.
Kendisine yönelik olarak yapılan sert yorumlara tepki gösteren öğretmen, “Bazı kişilerin çılgınca kötü şeyler söylediğini gördüm. Ben çocuklara eğitim veriyorum ve hiçbiri bu şekilde düşünmüyor. Hatta öyle algılamalarına imkan yok. Ben iyi bir öğretmenim ve sanat yaratmayı, bunu birilerine öğretmeyi seviyorum. İnsanların fiziksel görünüşümü eleştirmesi akıllara durgunluk veriyor. Okulumdaki bazı veliler gerçekten benim en büyük destekçim, okulda ders verdiğim için bana teşekkür etmek için yazıyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen
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