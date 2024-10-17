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Otel odasının banyo kapısında bir eklenti buldu! "Dikkat edin" diyerek uyardı: "Yeni bir korkunun kilidi açıldı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.10.2024 12:20
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TikTok'ta "ashiv_" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi konakladığı otelin banyo kapısında yaptığı rahatsız edici keşfi ortaya koyan bir video paylaştı. Banyonun dışından, kapının üst kısmına yakın bir yerde anahtar gerektiren bir kilidin bulunduğu gösteren TikToker, "Yeni korkunun kilidi açıldı. Dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Otel odasının banyo kapısında bir eklenti buldu! "Dikkat edin" diyerek uyardı: "Yeni bir korkunun kilidi açıldı"

TikTok'ta "ashiv" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Vancouver'daki ismini açıklamadığı bir otel odasında kaldığı sırada keşfettiği ilginç bir durumu paylaştı.

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Banyonun dışından, kapının üst kısmına yakın bir yerde anahtar gerektiren bir kilidin bulunduğu gösterdi. Aynı zamanda kapıyı içeriden kilitleyen ve açan bir sürgüden söz ederek, "Dışarıdan neden kilitleyebiliyorsun?" diye sordu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tuvaletteyken biri beni kilitlerse gerçekten sinir krizi geçiririm" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiç mantıklı değil" yorumunu yaptı.

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