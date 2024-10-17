Otel odasının banyo kapısında bir eklenti buldu! "Dikkat edin" diyerek uyardı: "Yeni bir korkunun kilidi açıldı"

TikTok'ta "ashiv" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Vancouver'daki ismini açıklamadığı bir otel odasında kaldığı sırada keşfettiği ilginç bir durumu paylaştı.

Banyonun dışından, kapının üst kısmına yakın bir yerde anahtar gerektiren bir kilidin bulunduğu gösterdi. Aynı zamanda kapıyı içeriden kilitleyen ve açan bir sürgüden söz ederek, "Dışarıdan neden kilitleyebiliyorsun?" diye sordu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tuvaletteyken biri beni kilitlerse gerçekten sinir krizi geçiririm" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiç mantıklı değil" yorumunu yaptı.