Yetişkin film yıldızı Thaina Fields'in şüpheli ölümü! Sektörde tacize uğradığını iddia ettikten sonra 24 yaşında ölü bulundu

Gerçek adı Abigail olan Perulu yıldız, yetişkin film sektörüne adım attıktan sonra şiddetli cinsel istismara maruz kaldığını itiraf ederek gündeme gelmişti. Cinsel tacize uğradığına dair açıklamada bulunan Fields, "Yetişkinlere yönelik içerik oluşturmaya başladıktan sonra cinsel taciz ve istismara maruz kaldım. Bu gerçekten korkunç bir deneyimdi. Bu birçok kez başıma geldi." demişti.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Açıklamasından sadece birkaç ay sonra Fields Peru'nun Trujillo kentindeki evinde ölü bulundu. Ölüm nedenine ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmayan yetişkin film yıldızının ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken soruşturma başlatıldı.