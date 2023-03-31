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Yine cinsel ilişki skandalı! Üniversite kampüsünün ortasında kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

31.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’daki bir üniversite kampüsünde iki öğrencinin çevrelerindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiği anlar görgü tanıklarının cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada ifşa edilince kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

Yine cinsel ilişki skandalı! Üniversite kampüsünün ortasında kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

Kolombiya’daki Barranquilla'daki Universidad del Atlántico Sede Centro'da çekilen iki öğrencinin gündüz saatlerinde kampüsün ortasında cinsle ilişkiye girdiğini gösteren görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Olaya tanık olan öğrenciler tarafından çekilen görüntülerde çiftin çevresindekilere aldırış etmeden eylemlerine devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

RESMİ BİR CEZA GELMEDİ

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Sosyal medyada ifşa edilen görüntüler 174 bin izlenmeye ulaşırken henüz resmi bir cezanın gelmediği belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları kendi hesaplarından görüntülere tepki göstermeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Kolombiya

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