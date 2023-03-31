Yine cinsel ilişki skandalı! Üniversite kampüsünün ortasında kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

Kolombiya’daki Barranquilla'daki Universidad del Atlántico Sede Centro'da çekilen iki öğrencinin gündüz saatlerinde kampüsün ortasında cinsle ilişkiye girdiğini gösteren görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Olaya tanık olan öğrenciler tarafından çekilen görüntülerde çiftin çevresindekilere aldırış etmeden eylemlerine devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

RESMİ BİR CEZA GELMEDİ

Sosyal medyada ifşa edilen görüntüler 174 bin izlenmeye ulaşırken henüz resmi bir cezanın gelmediği belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları kendi hesaplarından görüntülere tepki göstermeyi ihmal etmedi.