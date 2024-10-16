İngiltere'de 39 yaşındaki bir kadın bazalı yatağa sıkışarak hayatını kaybetti! Osmanlı yatağı olarak bilinen bazalı yatak boynunu kırdı

İngiltere'de County Durham bölgesinde yaşayan 39 yaşındaki Helen Davey, "Osmanlı yatağı" olarak bilinen bazalı yatağın aniden çökmesi sonucu başından yaralanarak yaşamını yitirdi. Kuzeydoğu İngiltere'de bir güzellik salonu sahibi olan iki çocuk annesi Davey, 7 Haziran'da kızı 19 yaşındaki kızı Elizabeth Davey tarafından bulundu.

Kızı, mahkeme duruşmasında yaşananları anlatarak, "Yukarı çıktım, adamımın yatak odası kapısı ardına kadar açıktı ve onu sırt üstü yatarken, başını yatağın altına çevirmiş halde gördüm," dedi.

YATAK ARIZALANMIŞ

Elizabeth, annesinin bacaklarının sanki kalkmaya çalışıyormuş gibi bükülü olduğunu belirtti ve "Elimde tuttuğum her şeyi bıraktım ve yatağın üstünü başından kaldırmaya çalıştım. Yatak artık yumuşak bir kapanma özelliğine sahip değildi ve serbest bırakıldığında ağır bir şekilde düşebilirdi. Onu kaldırmak ve çıkarmaya çalışmak benim için çok zordu," şeklinde konuştu.

YÜZÜ MAVİYE DÖNMÜŞTÜ, BOYNUNDA İSE ÇUKUR VARDI

Kızı, annesinin yatak çerçevesi tarafından sıkıştığını fark ettiğini de vurgulayarak, "Yüzünün mavi olduğunu ve boynunda yatağın çerçevesinden net bir çukur olduğunu gördüm." dedi. Bu trajik olay, bazalı yatakların güvenliği konusunda endişeleri yeniden gündeme getirdi.

BAZALI YATAKLARA DİKKAT!

Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre, olay yerine ambulans çağrıldı ancak sağlık görevlileri kadını kurtaramadı ve Helen olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ve uzman ekip daha sonra evde yaptığı incelemelerde, kadının yatağındaki baza amortisörlerinden birinin arızalı olduğunu keşfetti.

ARIZALANMALAR HAYATİ RİSK TAŞIYABİLİR

Ticaret ve İşletmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Jonathan Reynolds ile Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisine gönderilen raporda bu tür yataklarda piston mekanizmalarının arızalanmasının hayati risk oluşturduğu uyarısında bulunuldu.