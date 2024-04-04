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    4. Herkesi şaşkına çeviren vaka! Cerrahlar adamın midesinden 30 cm uzunluğunda canlı yılan balığı çıkarttı

    Herkesi şaşkına çeviren vaka! Cerrahlar adamın midesinden 30 cm uzunluğunda canlı yılan balığı çıkarttı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 13:14
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    Karın ağrısından şikayetçi olan bir adamın midesinde 30 cm uzunluğunda yılan balığı yaşadığını gören cerrahlar şaşkına döndü. İsmi açıklanmayan hasta acil müdahaleyle hemen ameliyata alındı.

    MYNET|DIŞ HABELER Vietnam'ın Quang Ninh eyaletindeki hastaneye 34 yaşındaki ismi açıklanmayan bir hasta şiddetli karın ağrısı şiddetiyle başvurdu. Hastanede çekilen röntgen ve ultrasonda hastanın midesinde yabancı bir cisim olduğu görüldü. Doktorlar ne olduğunu çözemedikleri cismin hastanın bağırsaklarının delinmesin ve karın iç duvarının şişip ağrımasına neden olduğunu tespit ettiler.

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    HÂLÂ CANLI OLARAK BULUNDU

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    Ameliyat sırasında hâlâ canlı bir halde bulunan yılan balığı başarılı bir şekilde hastanın midesinden çıkartıldı. Yılan balığının içine nasıl girdiğini açıklamadı ancak doktorlar yılan balığının anüsüne girdiğini, kalın bağırsağından yukarı kaydığını, bağırsağını ısırdığını ve karnına girdiğini düşünüyor. Doktorlar yılan balığını çıkardıklarında hâlâ hayatta olmasına şaşırdıklarını söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    karın ağrısı Vietnam ameliyat yılan balığı
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