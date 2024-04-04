Herkesi şaşkına çeviren vaka! Cerrahlar adamın midesinden 30 cm uzunluğunda canlı yılan balığı çıkarttı

MYNET|DIŞ HABELER Vietnam'ın Quang Ninh eyaletindeki hastaneye 34 yaşındaki ismi açıklanmayan bir hasta şiddetli karın ağrısı şiddetiyle başvurdu. Hastanede çekilen röntgen ve ultrasonda hastanın midesinde yabancı bir cisim olduğu görüldü. Doktorlar ne olduğunu çözemedikleri cismin hastanın bağırsaklarının delinmesin ve karın iç duvarının şişip ağrımasına neden olduğunu tespit ettiler.

HÂLÂ CANLI OLARAK BULUNDU

Ameliyat sırasında hâlâ canlı bir halde bulunan yılan balığı başarılı bir şekilde hastanın midesinden çıkartıldı. Yılan balığının içine nasıl girdiğini açıklamadı ancak doktorlar yılan balığının anüsüne girdiğini, kalın bağırsağından yukarı kaydığını, bağırsağını ısırdığını ve karnına girdiğini düşünüyor. Doktorlar yılan balığını çıkardıklarında hâlâ hayatta olmasına şaşırdıklarını söyledi.