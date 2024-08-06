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Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra yeniden birlikte! "Uğur kendini yürüttü" demişti...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.08.2024 07:09
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Eski partneri Uğur Arslan için söylediği sözlerle gündeme gelen Songül Karlı geri adım attı. Karlı ve bir dönem birlikte sunuculuk yapan Uğur Arslan yeni projede buluştu. Songül Karlı ve Uğur Arslan Star TV ile anlaştı.

Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra yeniden birlikte! "Uğur kendini yürüttü" demişti...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve pozlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan ünlü türkücü ve sunucu sosyal medyayı salladı.

Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra ekrana dönüyor. Karlı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Türkiye’nin en sevilen ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan ile Sana Değer, canlı yayınla yakında Star’da!" dedi.

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Fragmanı da paylaşan Songül Karlı'nın eski partneriyle yıllar sonra bir araya gelmesi şaşırdı.

SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Karlı, 7 yıl birlikte program yaptığı Uğur Arslan’ın daha sonra Seda Sayan ile birlikte “Evleneceksen Gel” programını sunmasıyla şoke olmuştu.

Songül Karlı “Uğur benden ayrılıp, Seda Sayan ile program yapınca kızmadım. Yapımcılar aradı, ‘Seda Hanım böyle bir teklif getirdi’ dediler. Ama o program için ben emek verdim. Benim çabaladığım programda Uğur kendini yürüttü. Benim zamanım çok, bunların hepsini göreceğim ve duyacağım" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Uğur Arslan
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