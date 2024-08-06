Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü... JBL Live 770 BT NC indirimde

Geleneksel kablolu kulaklıkların miadı doldu, desek yeridir! Gelişen teknolojiyle birlikte kablosuz bağlantı kullanarak akıllı cihazlarla iletişim kurabilen wireless kulaklıkların popülerliği git gide artıyor. Kablosuz olmaları sayesinde herhangi bir kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan, kablo karışıklığı yaşamadan rahatça hareket etmeyi sağlayan wireless kulaklıklar, günlük kullanımda pratiklik ve konfor sağladığı için de kullanıcıların favorisi! Kablolu kulaklığınıza elveda demek ya da yüksek teknoloji ürünü bir kulaklık edinmek istiyorsanız kablosuz olmasının yanında aktif gürültü engelleme, dokunmatik kontrol, ses komutları ve daha pek çok özellik sunarak kullanıcı deneyimini daha zengin hale getiren bir kulaklığa ihtiyacınız var demektir. JBL Live 770 BT NC, Wireless Kulaklık tam da bu saydığımız özelliklere sahip, üstelik bugüne özel indirimde! İşte detaylar...
@yaoli023 Unboxing Jbl 770 nc 🎶 🖤 #jbl #770nc #jbl770nc ♬ Ocean - Alok & Zeeba & IRO
Öne çıkan özellikler
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok iyi. Pil, günde 2 saat olan kullanım tarzım için dayanıklı. Pil şarj edilmeden ortalama 7 gün dayanıyor. Sadece eğitim için kullanıyorum. Ses yalıtımı çok iyi, bağlantı stabil. Bitiş çok iyi, kulaklara zarar vermiyor. Yatırıma çok değer!"
Bu içerik 6 Ağustos 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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