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  4. Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
24.06.2024 11:33
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Yeni haftaya yeni fırsatlarla başlamak ister misiniz? Öyleyse, doğru yerdesiniz. Columbia'dan Merrell'a, Adidas'tan Puma'ya, New Balance'dan Skechers'a spor ve outdoor giyimin en sevilen markalarındaki indirimleri keşfetmenin şimdi tam zamanı! Hem spor yaparken hem de günlük hayatta stilinizi en iyi şekilde yansıtan ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak için acele edin. İşte sizin için seçtiğimiz markalar...

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor ve outdoor giyimin enerjik dünyasına adım atmak isteyenleri böyle alalım! Doğada, şehirde, spor salonunda ya da seyahatte geçireceğiniz her anı keyifli hale getirecek en sevilen spor ve outdoor giyim markalarının ürünlerinde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ünlü markaların indirim dolu dünyasında, tarzınızı yansıtan en şık ve konforlu parçaları keşfetmeye ne dersiniz? Stilinizi yenilemek ve spor giyimdeki en trend parçalara sahip olmak için hemen şimdi, keşfe çıkın. İşte detaylar!

1. Columbia'da son günlerin en düşük fiyatları

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Yüksek kaliteli ürünleriyle yıllardır outdoor severlerin favori markası olmayı sürdüren Columbia, geniş ürün yelpazesiyle her ihtiyacı ve beğeniyi karşılıyor. Çeşitli outdoor aktiviteler için ayakkabı, çanta, kıyafet ve aksesuarlar üreten marka, su geçirmez ve nefes alabilir kumaşlar kullanarak tasarladığı ürünleriyle kullanıcılarına ekstrem hava koşullarında bile rahatlık ve koruma sunmayı hedefliyor. Outdoor sporlarla ilgilenen kişilerin güvenilir ve kaliteli ürün aradıklarında tercih ettikleri markalardan biri olan Columbia'daki indirim fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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2. Crocs modellerinde 1000 TL altı fiyatlar burada!

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Rahat bir çift sandalet veya terlikle koskoca yaz keyifle geçer! Hele de ayağınızdaki Crocs ise... Bir kez giyenin adeta ayağından çıkarmak istemediği, her adımda konforu yaşamanızı sağlayacak, her beğeniye uygun modelleriyle öne çıkan Crocslar 1000 TL altı fiyatlarla satışta! Fırsat ne zaman biter bilinmez ama elinizi çabuk tutmakta fayda var. Stoklar tükenmeden, indirim sona ermeden alın!

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3. Camper indirimlerini keşfedin, rahatlığa adım atın

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Moda anlayışınız özgün tasarımlı parçalarla ilgi çekici kombinler yaratmaksa, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Camper; özgün tasarımlarıyla sezon modasını harmanlayan, hem klasik hem spor kombinlere uyum sağlayacak ayakkabılarıyla öne çıkan bir marka. Dünya çapında pek çok kişinin kıyafetlerinin en havalı eşlikçisi olan Camper ayakkabılar, kısa süreliğine %50'ye varan indirimlerle satışta. Stilinize hava katmak ve ayaklarınızı rahatlıkla buluşturmak için acele edin.

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4. Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

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Yılların eskitemediği marka Levi's, jean modelleriyle adından sıkça söz ettirse de spor şıklık sunan tişörtleriyle de gençler başta olmak üzere dünya çapında pek çok kişinin favorisi. Yaz aylarındaki kombinlerinizde giy ve çık rahatlığı yaşatan parçalar seçmeye dikkat ediyorsanız bir Levi's tişört ve jean size yeter! Kısa süreliğine jean tişörtler 400 TL altına düştü, jean modelleri de 1000 TL'nin altına satılıyor. Bu fırsat bir daha kolay kolay gelmez, bakmadan geçmeyin deriz.

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5. Spor giyimin kaliteyle buluşması! Under Armour'da indirim zamanı

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Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dayanıklı, nefes alabilir ve ter emici özelliklere sahip tasarlanan ürünler üreten Under Armour'un geniş ürün yelpazesi içinde tişörtler, şortlar, taytlar, çoraplar, ayakkabılar ve spor ekipmanları yer alıyor. Ancak markanın en popüler ve sevilen ürünleri arasında ayakkabılar zirvedeki yerini koruyor. Performans sporlarından günlük yaşama kadar geniş bir skalada ultra konforlu ayakkabılarıyla kullanıcılarının beklentilerini karşılayan marka, ürünlerinde nem yönetimi teknolojisi, anti-koku teknolojisi gibi teknolojiler kullanıyor.

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6. Merrell indirimlerini keşfedin, doğanın keyfini doyasıya çıkarın

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Doğa ve outdoor aktiviteleri için ayakkabı, giyim ve aksesuar üreten bir marka olarak karşımıza çıkan Merrell'ın yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ayakkabıları, dayanıklı yapısı ve konfor sağlayan teknolojileriyle outdoor severlerin favorileri arasında yer alır. Outdoor aktivitelerine uygun ceketler, pantolonlar, tişörtler, şapkalar ve çantalar da üreten marka yenilikçi teknolojileri kullanarak ürünlerini geliştirir. Örneğin, Vibram taban teknolojisi, üstün kavrama ve dayanıklılık sunarken Gore-Tex membran ise ürünlerin su geçirmezlik ve nefes alabilirlik gibi özelliklere sahip olmasını sağlar.

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7. Puma'nın en favori modelleri indirimde

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Puma, yıllardır sokak modasının yıldız markalarından biri! Yediden yetmişe binlerce kişinin spor giyimde favorisi olan markanın ayakkabı modelleri başta olmak üzere eşofmanları, tişörtleri, çantaları ve daha pek çok kategorideki ürünleri hem zamansız tasarımları hem de kaliteli materyalleriyle övgüler topluyor. Siz de Puma kalitesiyle tanışmak, konforlu bir giyim deneyimi yaşamak isterseniz indirimdeki ürünleri keşfederek işe başlayabilirsiniz.

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8. Skechers ayakkabılardaki fırsatları yakalayın

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Ayakkabı seçiminde önceliğiniz görünüm değil de rahatlıksa Skechers markasının konforlu ve dayanıklı modelleriyle tanışmanızın vakti geldi demektir. Skechers'ın en çok satan ayakkabılarındaki kaçırılmayacak indirimleri keşfedip rahatlığa adım atmak için doğru zaman! Bugüne özel indirimleri yakalayın ve konforun tadını çıkarın.

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9. Adidas'ta kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor

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Spor giyimden ayakkabıya, aksesuardan spor ekipmanlarına pek çok farklı kategoride ürünler sunan Adidas, yüksek kaliteli malzemeler ve son teknolojiler kullanılarak tasarladığı ürünleriyle yediden yetmişe herkesin favorisi! Adidas ürünleri spor performansını artırmak, konfor sağlamak ve yaralanma riskini azaltmak için kullanılan özel taban teknolojileri, hafif ve dayanıklı kumaşları, nefes alabilirlik ve ter emicilik gibi özelliklere sahip materyalleriyle öne çıkıyor. Şık tasarımları, yüksek performansı ve geniş ürün seçenekleriyle spor yapmayı seven ve tarzını spor giyimle ifade etmek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

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10. New Balance indirimleri burada! Hem rahat hem tarz olun

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Rahatlık, performans ve stilin birleştiği ürünleriyle tanınan New Balance markasının özellikle ayakkabıları çok seviliyor. Ayak sağlığına önem veren teknolojilerle desteklenen ve ayaklara rahatlık ve konfor sağlayan ayakkabılar şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Sporcu performansını destekleyen ürünler sunan ve fonksiyonel kumaşlar kullanan marka ENCAP ve FRESH FOAM gibi kendi orta taban teknolojilerine sahip.

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Bu içerik 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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