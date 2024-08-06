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Kompakt, katlanabilir, hafif... İşte profesyonel fotoğraf ve videoların sırrı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
05.08.2024 17:20
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İster içerik üreticisi olun isterseniz hobi amaçlı video ve fotoğraf çeken birisi... Akıllı telefonunuzla fotoğraf ve video konusunda harikalar yaratmak istiyor ancak nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz! İlk adım, kaliteli bir gimbal sabitleyici sahibi olmak! "Ne alsam, nereden başlasam?" diye düşünüyorsanız, bu içeriğimizde tüm detaylar var...

Kompakt, katlanabilir, hafif... İşte profesyonel fotoğraf ve videoların sırrı

Akıllı telefonunuzla sinematik ve profesyonel çekimler yapmak istiyor ancak telefonunuz isteklerinizi karşılamıyorsa, telefonunuzu değiştirmeyi düşünmeden önce başvurabileceğiniz pek çok yöntem var. Onlardan en çok tercih edileni de gimbal sabitleyiciler. Daha stabil ve titresiz çekimler sağlamak için kullanılan bu cihazlar, içerik üreticilerinin adeta gözbebeği! Telefonu sabit bir şekilde tutarak titreşimleri ve sallantıları önleyen, böylece daha profesyonel görünümlü videolar çekebilmenize olanak tanıyan gimbal sabitleyiciler ile eşsiz görüntüler yakalamak mümkün! Siz de fotoğraf ve video çekimlerinizi farklı bir boyuta taşımak isterseniz kaliteli bir gimbal ile işe koyulabilirsiniz. Böyle bir arayışınız varsa piyasadaki çok satan gimbal sabitleyicilerden biri olan DJI Osmo Mobile 6'yı inceleyebilirsiniz. Cihazla ilgili detaylar aşağıda, sizi bekliyor.

@osmo_global Wherever you wander, #OsmoMobile6 keeps your story in focus🚶‍♀️🎥 #DJI #phonegimbal #ActiveTrack #vlog ♬ original sound - DJI Osmo

DJI Osmo Mobile 6 Akıllı Telefon Gimbal Sabitleyici'nin öne çıkan özellikleri

Adsız tasarım - 2024-08-05T162203.912

  • Hızlı başlatma modu sayesinde akıllı telefonunuzu gimbale taktığınız anda DJI Mimo uygulaması açılır ve çekime hazır hale gelir.
  • Yükseltilmiş ActiveTrack 5.0 özelliği hareketli cisimleri sorunsuz bir şekilde takip eder ve onları çerçevenin merkezinde tutar.
  • Üç eksen sabitleme özelliği bulunur.
  • Katlanabilir tasarıma sahiptir.
  • Yalnızca 309 gram ağırlığı sayesinde her yere taşınır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Cihazın AI destekli olması harika, application da en az cihaz kadar güzel."

  • "Zamanı daha düzgün saklamak için muhteşem bir teknolojik cihaz. İlk başlarda biraz karışık bir kullanımı olsa da sonradan alıştım."

  • "Telefonla profesyonel kalitede çekim yapmak istiyorsanız doğru ürün."

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