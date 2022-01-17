TikTok fenomeni Rachel McIntyre'nin aşk itirafı sosyal medyada olay yarattı! “İzin veriyorum”

TikTok sosyal medyanın en aktif kullanılan uygulamalarından biri olmayı başardı. TikTok’un popülerleşmesiyle beraber bu uygulamada birçok fenomen doğdu. 33 yaşındaki Rachel McIntyre bu isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Fenomen ismin aşk hayatına dair itirafları sosyal medyanın bir anda gündemine yerleşti. Sosyal medya fenomeni sevgilisinin, arkadaşlarıyla beraber olmasına izin verdiğini itiraf etti.

“ARKADAŞLARIMLA İLİŞKİYE GİRMESİNE İZİN VERİYORUM”

McIntyre, kendisinden 1 yaş küçük olan erkek arkadaşı Josh Duncan’ın arkadaşlarıyla ilişkiye girmesine izin verdiğini belirterek, “Elbette ki kıskanıyorum ancak bu durum bir yandan da beni mutlu ediyor. Onu bu şekilde görmeyi seviyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞDI

Sevgilisi ve arkadaşlarına yönelik olarak yaptığı açıklamadan sonra sosyal medyada tepkileri üzerine çeken McIntyre, olumsuz eleştirileri umursamadığını dile getirdi. McIntyre, “Erkek arkadaşımla ilişkimiz, şu an her zamankinden daha güçlü. Hatta aramızdaki bağ daha da sıkılaştı diyebilirim" diye konuştu.

McIntyre’nin açıklamalarından sonra bazı sosyal medya kullanıcıları fenomeni sert bir şekilde eleştirdi. TikTok kullanıcıları özel hayatına dair sırları açıklayan fenomenin davranışını etik bulmadıklarını ve sevgilisi ile arkadaşlık ilişkilerinde daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.



