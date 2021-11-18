Sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, özgür aşkı kutlamak ve tek eşliliği protesto etmek için 9 kadınla aynı anda evlendi

Brezilyalı model Arthur O Urso, özgür aşkı kutlamak için toplu bir düğünde dokuz kadınla evlenmeye karar verdi. Sosyal medyada paylaştığı seksi içeriklerle dikkatleri üzerine çeken Arthur O Urso zaten kendisini gibi fenomen olan Luana Kazaki ile evliydi. İkili sosyal medya hesaplarından diğer çiftlere yönelik paylaştıkları cinsellik tüyoları ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında çıplak bir şekilde bisiklet sürmeleri sayesinde popüler olmuştu.

ÇIPLAK PAYLAŞIMLARIYLA ÜNLENMİŞTİ

İlk evlendiklerinde, Arthur ve Luana, Cap D'Agde'da çekildikleri balayı pozlarıyla ün kazanmıştı. Tartışmalı Fransız şehrinde kıyafet giymek yasak ve her ikisi de şehrin çeşitli turistik noktalarında tamamen çıplak gezinin tadını çıkarttıkları pozlarını yayınlanmıştı.

Çıplak olma aşklarından bahseden ikili, Mart ayında "Avrupa'yı dolaşacağız ve dünyanın en özgür yerlerini göstereceğiz" demişti. İkilinin evliliklerinde dolaşan kara bulutların ardından Arthur O Urso, radikal bir düğün töreniyle hafızalara kazındı.



